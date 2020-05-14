Єгорова про народження її першого "неамериканського" онука: Пологи були дуже легкі

Актриса і телеведуча Сніжана Єгорова, яка днями стала бабусею втретє, розповіла про пологи доньки Анастасії в умовах київського карантину.

За словами Сніжани, це її перший онук, який народився не в Америці.

"Не можу сказати, що суворі правила... Вона народжувала в першому пологовому будинку. Це перша дитина, яку Стася народила на території України, тому що попередні двоє з'явилися на світ в Америці", - наголосила Єгорова у розмові з KP.ua.

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"У зв'язку з карантином я дуже рада, що вони не поїхали і залишилися тут. Перший пологовий будинок - це, можна сказати, наш рідний дім. Я народила там всіх своїх дітей, і лікар Дмитро Миколайович, який приймав пологи у мене, приймав їх і у Стасі, тому я була абсолютно спокійна", - поділилася актриса.

У самої Єгорової п'ятеро дітей: 27-річна Анастасія та 23-річна Олександра від режисера Семена Горова, 14-річний Андрій, 10-річна Орися і 8-річний Іван від актора і музиканта Антіна Мухарського

Єгорова зізналася, що її донька дуже переживала, що через карантин чоловік не зможе бути поруч. Але партнерські пологи все ж таки відбулися.

"Чоловік був поруч, все нормально. Єдине, що, звичайно, там є підвищені заходи безпеки: якщо чоловік заходить на пологи з дружиною, то він точно так само, як і вона, вже не виходить звідти. Тому Ярослав перебуватиме разом з нею, поки вони не вийдуть з лікарні", - підкреслила Єгорова.

Ярослав був на пологах зі Стасею

"Пологи були дуже легкі. На щастя, ми всім задоволені. Дитина прекрасна, красива дівчина, з дуже красивими губами. Я думаю, що їй не знадобиться допомога пластичних хірургів в подальшому (сміється)", - похвалилася багатодітна мама і тричі бабуся Сніжана.

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Фото з Instagram