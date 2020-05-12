Сніжану Єгорову зробили тричі бабусею
12 травня 2020, 15:10
Телеведуча Сніжана Єгорова втретє стала бабусею. Дівчинку народила старша дочка зірки, актриса Стася Ровінська.
Про поповнення у родині Сніжана оголосила в Facebook, розкривши ім'я онуки.
Як відомо, для 27-річної Стасі маленька Емма - третє дитя. В дівчинки є двоє братів, Еван, якому 5, і Еней, якому 3. Хлопців Стася народжувала в Америці.
Фото з Facebook та Instagram
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