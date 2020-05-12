Сніжану Єгорову зробили тричі бабусею

Телеведуча Сніжана Єгорова втретє стала бабусею. Дівчинку народила старша дочка зірки, актриса Стася Ровінська.

Про поповнення у родині Сніжана оголосила в Facebook, розкривши ім'я онуки.

Як відомо, для 27-річної Стасі маленька Емма - третє дитя. В дівчинки є двоє братів, Еван, якому 5, і Еней, якому 3. Хлопців Стася народжувала в Америці.

Донька Єгорової - тричі мама

Стася з чоловіком Ярославом своїх дітей називають на літеру "Е"

У Сніжани п'ятеро нащадків (двоє старших від Семена Горова і троє менших від Антіна Мухарського) . Цікаво, чи переплюне її донька?

Фото з Facebook та Instagram

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