Зірка "Кріпосної" показала сексі-рухи на пілоні й обізвала себе "деревцем". ВІДЕО
14 травня 2020, 16:00
Актриса Наталка Денисенко після послалення карантину поквапилася реалізовувати пункти зі списку, який для себе склала.
Зірка серіалу "Кріпосна" навідала батьків, зробила манікюр та педикюр у салоні краси, а після цього подалася вчитися танців на пілоні.
Фрагмент заняття вона показала в Instagram, зізнавшись, що воно стало для неї "ковтком свіжого повітря".
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"Буду з вами відверта, за своєю природою я трішки "деревце", - зізналася Денисенко.
Насправді в танцях на пілоні актриса не новачок, ще кілька років тому вона почала опановувати їх для ролі.
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Нагадаємо, Наталка вже три роки заміжня за своїм колегою Андрієм Федінчиком. Пара виховує сина.
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