Зірка "Кріпосної" показала сексі-рухи на пілоні й обізвала себе "деревцем". ВІДЕО

Актриса Наталка Денисенко після послалення карантину поквапилася реалізовувати пункти зі списку, який для себе склала.

Зірка серіалу "Кріпосна" навідала батьків, зробила манікюр та педикюр у салоні краси, а після цього подалася вчитися танців на пілоні.

Фрагмент заняття вона показала в Instagram, зізнавшись, що воно стало для неї "ковтком свіжого повітря".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 13 Май 2020 в 5:33 PDT

"Буду з вами відверта, за своєю природою я трішки "деревце", - зізналася Денисенко.

Насправді в танцях на пілоні актриса не новачок, ще кілька років тому вона почала опановувати їх для ролі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 7 Фев 2019 в 12:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 20 Июн 2018 в 12:12 PDT

Нагадаємо, Наталка вже три роки заміжня за своїм колегою Андрієм Федінчиком. Пара виховує сина.