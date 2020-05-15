Рікі Мартін із чоловіком та українські дівчата: пристрасні поцілунки у кліпі-флешмобі. ВІДЕО

Доки цей крихкий світ іще існує, треба не марнувати часу та кохати. І палко цілувати своїх коханих.

Так і роблять співак Рікі Мартін зі своїм чоловіком Джваном Йосефом, актори Бен Аффлек та Ана де Армас і футболіст Ліонель Мессі з дружиною Антонеллою.

Вони стали одними з численних пар із різних міст та країн світу, які знялися у кліпі пуерториканського музиканта Residente на пісню "Antes que el mundo se acabe" ("Доки цей світ не скінчився").

Україна теж приєдналася: цілувалися дві дівчини та дівчина з хлопцем.

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"Доки цей світ не скінчився..."

Як пише El Espectador, усього в відео показується 113 поцілунків.

Рікі з Джваном представляють Пуертро-Рико та Сирію, Бен із Аною - Каліфорнію, Мессі зі своєю половинкою - Барселону.

Джван + Рікі

Ана + Бен

Антонелла + Ліонель

Як відомо, Мартін та Йосеф одружилися в 2017-му році й відтоді встигли стати татусями доньки та сина. Для обох чоловіків це перший шлюб.

Про роман 47-річного Аффлека з 32-річною де Армас стало відомо в кілька місяців тому. Актор десять років прожив у шлюбі з Дженніфер Гарнер, від якої має трьох дітей. Пара офіційно розлучилася в 2018-му, почасти через алкоголізм та ігроманію Бена.

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