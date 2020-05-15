З "ВІА Гри" йде чергова учасниця, Меладзе шукає заміну
Продюсер Костянтин Меладзе знову оголосив кастинг дівчат до гурту "ВІА Гра".
Як виявилося, з сексі-тріо зібралася піти білявка Еріка Герцег.
Про це співачка розказала в онлайн-інтерв’ю в Instagram.
За словами Еріки, вона працює до кінця року, поки Меладзе не знайде та не навчить нову дівчину.
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ОНЛАЙН КАСТИНГ! ⠀ Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! ⠀ #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! ⠀ Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов 🎤 Готова стать Артисткой продюсерского центра Константина Меладзе? Тогда размещай пост с хештегом #КастингМеладзе в своём профиле Instagram с ✅ видео, на котором Вы поёте ✅ фото без ретуши ✅ фото в полный рост ⠀ Не упусти свой шанс 💫✨ ⠀ #ВИАГРА #КонстантинМеладзе #MeladzeMusic
Нагадаємо, востаннє склад "ВІА Гри" оновлювався два роки тому, коли до тріо на місце Насті Кожевнікової прийшла Уляна Синецька, а замість Міші Романової взяли Ольгу Меганську.
Фото з Instagram