З "ВІА Гри" йде чергова учасниця, Меладзе шукає заміну

Продюсер Костянтин Меладзе знову оголосив кастинг дівчат до гурту "ВІА Гра".

Як виявилося, з сексі-тріо зібралася піти білявка Еріка Герцег.

Про це співачка розказала в онлайн-інтерв’ю в Instagram.

За словами Еріки, вона працює до кінця року, поки Меладзе не знайде та не навчить нову дівчину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Интервью с @volgina_official_ и @casinosochiofficial ❤️ Публикация от Erika Herceg (@erikaherceg) 14 Май 2020 в 9:03 PDT

Нагадаємо, востаннє склад "ВІА Гри" оновлювався два роки тому, коли до тріо на місце Насті Кожевнікової прийшла Уляна Синецька, а замість Міші Романової взяли Ольгу Меганську.

Фото з Instagram