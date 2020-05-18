Трагедія моєї родини: Джамала згадала депортовану бабусю та показала синочка з прапором
18-го травня, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, співачка Джамала розказала про трагедію своєї родини.
Цього дня артистка завжди згадує прабабусю, яку у 1944-му році депортували з Криму з чотирма маленькими дітьми.
Джамала присвятила цьому пост у соцмережах та показала фото свого дворічного синочка Еміра у вишиванці і з двома прапорами – українським і кримськотатарським.
"…Зранку 18 травня мою прабабусю Назилхан з чотирма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони і відправили до Середньої Азії. Їхали вони в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дитина, донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку не дали поховати, радянські солдати забрали її у матері", - написала Джа.
"Мені пощастило, я знала свою прабабусю, дитиною спілкувалася з нею. Хоча я була дуже мала, щоб розпитати більше. Але я пам’ятаю, що мої дідусь і бабуся, мої батьки розповідали історію цього дня. Щоб ми з сестрою знали і пам’ятали", - зауважила співачка.
"Багато людей загинуло, зникли безвісти, не народились... переписана і загублена справжня історія, знищена архітектура, культура. Неможливо оцінити всі втрати. Найменше, що ми всі можемо зробити - пам’ятати", - наголосила Джамала.
Нагадаємо, у 2016-му році Джамала перемогла на Євробаченні з піснею "1944".