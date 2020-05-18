Трагедія моєї родини: Джамала згадала депортовану бабусю та показала синочка з прапором

18-го травня, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, співачка Джамала розказала про трагедію своєї родини.

Цього дня артистка завжди згадує прабабусю, яку у 1944-му році депортували з Криму з чотирма маленькими дітьми.

Джамала присвятила цьому пост у соцмережах та показала фото свого дворічного синочка Еміра у вишиванці і з двома прапорами – українським і кримськотатарським.

"…Зранку 18 травня мою прабабусю Назилхан з чотирма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони і відправили до Середньої Азії. Їхали вони в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дитина, донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку не дали поховати, радянські солдати забрали її у матері", - написала Джа.

Джамала щороку згадує прабабусю та закликає пам'ятати трагедію депортованих кримських татар

"Мені пощастило, я знала свою прабабусю, дитиною спілкувалася з нею. Хоча я була дуже мала, щоб розпитати більше. Але я пам’ятаю, що мої дідусь і бабуся, мої батьки розповідали історію цього дня. Щоб ми з сестрою знали і пам’ятали", - зауважила співачка.

Співачка незабаром стане мамою вдруге

"Багато людей загинуло, зникли безвісти, не народились... переписана і загублена справжня історія, знищена архітектура, культура. Неможливо оцінити всі втрати. Найменше, що ми всі можемо зробити - пам’ятати", - наголосила Джамала.

"У нас з татом була традиція - кожного 18-го травня ми їздили на мітинг в Сімферополь. Це був не тільки День пам’яті, це був день зустрічей. Багато родичів, друзів зустрічались на площі. Дуже хочу, щоб мій син, як колись і маленька я, приходив на площу в Криму і вшановував пам’ять померлих. Щоб він знав і пам’ятав історію кримськотатарського народу", - зауважила Джамала

Нагадаємо, у 2016-му році Джамала перемогла на Євробаченні з піснею "1944".