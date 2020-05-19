66-річний Макаревич побрався з удвічі молодшою колишньою киянкою
66-річний музикант і лідер російського гурту "Машина времени" Андрій Макаревич одружився вчетверте.
Про це він повідомив в інтерв’ю "Радио Свобода" ще наприкінці квітня. Але російські ЗМІ розповсюдили це тільки зараз та з’ясували, хто став обраницею музиканта.
Як пише "Собседеник", черговою дружиною Макаревича стала 36-річна Ейнат Кляйн, яка живе у Тель-Авіві.
Як зазначає видання, ще не так давно жінку звали Інною Калініною, і жила вона в Києві.
Ейнат начебто закінчила факультет журналістики Національного університету імені Шевченка. Але потім переїхала до Ізраїлю, де отримала історичну освіту.
Ейнат багато подорожує і має власну турфірму, яка займається організацією ексклюзивних турів Ефіопією і Близьким Сходом.
Як пише російське видання, саме в одному з таких турів жінка і познайомилася з Макаревичем.
До речі, на Facebook Ейнат є багато фото з музикантом, який намагається не піаритися на особистому житті.
До речі, карантин розділив подружжя, і тепер закохані спілкуються онлайн.
Нагадаємо, перший шлюб Макаревича з Оленою Фесуненко, з якою він познайомився в архітектурному інституті, тривав три роки. Друга дружина, косметолог Алла Голубкіна народила музиканту сина Івана. Третій шлюб тривав 7 років і був найдовшим.
Фото з Facebook