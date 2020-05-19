66-річний Макаревич побрався з удвічі молодшою колишньою киянкою

66-річний музикант і лідер російського гурту "Машина времени" Андрій Макаревич одружився вчетверте.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Радио Свобода" ще наприкінці квітня. Але російські ЗМІ розповсюдили це тільки зараз та з’ясували, хто став обраницею музиканта.

Як пише "Собседеник", черговою дружиною Макаревича стала 36-річна Ейнат Кляйн, яка живе у Тель-Авіві.

Макаревич зі своєю 4-ю дружиною

Як зазначає видання, ще не так давно жінку звали Інною Калініною, і жила вона в Києві.

Ейнат начебто закінчила факультет журналістики Національного університету імені Шевченка. Але потім переїхала до Ізраїлю, де отримала історичну освіту.

Різниця у 30 років, вочевидь, не бентежить Макаревича і Кляйн

Ейнат багато подорожує і має власну турфірму, яка займається організацією ексклюзивних турів Ефіопією і Близьким Сходом.

На сторінці Ейнат у соцмережі купа фото з її мандрівок

Як пише російське видання, саме в одному з таких турів жінка і познайомилася з Макаревичем.

Це Ейнат із Андрієм в Атлантичному океані. Макаревич, як відомо, дайвер зі стажем

До речі, на Facebook Ейнат є багато фото з музикантом, який намагається не піаритися на особистому житті.

"Я дуже поважаю роботу журналістів, я і сама в минулому журналіст, але вважаю, що наше особисте життя з Андрієм має залишатися особистим, як це і було до недавнього часу", - сказала "Собеседнику" Ейнат

До речі, карантин розділив подружжя, і тепер закохані спілкуються онлайн.

Нагадаємо, перший шлюб Макаревича з Оленою Фесуненко, з якою він познайомився в архітектурному інституті, тривав три роки. Друга дружина, косметолог Алла Голубкіна народила музиканту сина Івана. Третій шлюб тривав 7 років і був найдовшим.

Фото з Facebook