Джонні Депп представив картину, яку почав писати 14 років тому: що намалював актор. ФОТО

Американський актор Джонні Депп використав час карантину з користю. В нього нарешті дійшли руки, щоби закінчити роботу над картиною, яку він розпочав багато років тому.

Своє творіння митець нарешті представив у Instagram (завести який його теж змусив карантин).

56-річний Депп на карантині має більше часу для творчості

"Дивно, як якісь речі на кілька місяців поспіль викликають у нас чисте, сильне зосередження та віддачу. А потім зненацька вітер змінюється, і ми переключаємося на щось інше. І надто надовго ці більш ранні інтереси та пристрасті, на жаль, відходять на другий план та перебувають у безкрайніх закутках якогось підвалу барахольника в мозку, вкриті купами інших речей, на які в моєму черепі не вистачало місця... донедавна", - зізнався актор.

Колись за цю картину битимуться колекціонери

"Я знайшов цю картину, яку розпочав у 2006-му... 14 років я не торкався цієї картини - в найкращому разі, час від часу на неї поглядав. Але якось вона завжди трималася в моїй голові, ця незавершена справа", - пояснив Депп.

Як відомо, актор не приховує, що дуже небайдужий до алкоголю. Свого часу в Джонні навіть виникла ідея, щоби після смерті його поклали не в труну, а в діжку з віскі.

Фото з Instagram Деппа