Лобода у новому кліпі показала Пугачову, дочок та себе вагітну

Співачка Світлана Лобода презентувала нове відео, в якому знялася вагітною.

Щоправда, кадри, судячи за все, були зроблені в період, коли артистка ще чекала на другу доньку – Тільду.

"Це калейдоскоп живих картинок з тисячі і одного життя жінки. Це сотні портретів, настроїв, емоцій, які часом залишаються недоступними для випадкових людей. Але той, хто вдивляється в улюблене обличчя, розгадує таємницю. Вона дуже проста - як би високо ти не літав, тобі потрібна любов", - так описують відео на YouTube.

"Ми створили для вас легке і дуже емоційна відео. Сподіваємося, що ностальгія за тим часом, коли ми могли збиратися разом, не триватиме довго, і вже дуже скоро ми побачимося на нових концертах. А поки - насолоджуйтеся сім'єю! Наші діти і кохана людина поруч - це все, що нам необхідно", - написала в Instagram Лобода

У кліпі Лобода показалася з животом

Кліп складається з архівних кадрів різного періоду життя співачки

Алла Борисівна теж там є

А це нібито батько Тільди дивиться відео і сумує за своїми дівчатками

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