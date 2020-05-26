Лобода у новому кліпі показала Пугачову, дочок та себе вагітну

Співачка Світлана Лобода презентувала нове відео, в якому знялася вагітною.

Щоправда, кадри, судячи за все, були зроблені в період, коли артистка ще чекала на другу доньку – Тільду. Або ж Свєта просто вдягла накладний живіт.

"Це калейдоскоп живих картинок з тисячі і одного життя жінки. Це сотні портретів, настроїв, емоцій, які часом залишаються недоступними для випадкових людей. Але той, хто вдивляється в улюблене обличчя, розгадує таємницю. Вона дуже проста - як би високо ти не літав, тобі потрібна любов", - так описують відео на YouTube.

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