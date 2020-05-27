Прощавайте, штучні циці: модель Кріссі Тейген оголосила, що лягає на операцію

Американська модель Кріссі Тейген зважилася на рішучий крок: видалити грудні імпланти, які поставила собі в 20 років. Дружина співака Джона Ледженда навіть вирішила не чекати закінчення пандемії коронавірусу, щоби зробити омріяну операцію.

Оприлюднити свої плани Кріссі довелося після того, як у Twitter вона показала, я у неї про всяк випадок беруть аналіз на COVID-19, і підписники обурилися. Тейген пояснила, що так робиться перед операцією. До того ж, нині будь-який мешканець Лос-Анджелеса теж може безкоштовно пройти тест на коронавірус.

"...Я виймаю свої (штучні) циці! Багато років мені з ними було прекрасно, але з мене досить. Я би хотіла мати змогу застібати плаття свого розміру, зі справжнім комфортом лежати на животі!", - поділилася 34-річна Кріссі, закликавши фанів не хвилюватися за неї.

Кріссі Тейген вирішила повернути собі скромні форми, які дісталися їй від природи фото з instagram тейген

"У мене й далі будуть груди, але вони будуть із чистісінького жиру. З якого, передусім, і складаються всі циці. Дурні, дивовижні торбинки жиру", - додала жінка.

Як пише People, нещодавно Тейген зізналася, що збільшила груди на початку своєї модельної кар'єри, щоби вони красиво стирчали, коли вона позуватиме лежачи.

Модель збільшила свої циці у 20 років

Але минули роки, красуня народила доньку, а потім сина, годувала її обох грудьми, тож її форми "здулися".

"Гадаю, замінювати їх (імпланти) треба кожні 10 років. Але коли в тебе є діти, ти розмірковуєш про операцію і думаєш: "Не так я хочу померти, не під час операції на цицях", - зазначила Кріссі.

Нагадаємо, торік на операційному столі опинилася російська телеведуча Лєра Кудрявцева, в якої протік грудний імплант. Тепер вона - категорична противниця збільшення грудей.

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