Розлучена дочка Фукса повернулася в Instagram, показала сина та нового бойфренда
24-річна дочка харківського мільйонера Павла Фукса, Анастасія відновила свою сторінку в Instagram і одразу повідомила кілька новин.
По-перше, дівчина вже розлучилася з ліванським мільйонером, з яким побралася влітку 2016-го.
По-друге, від нього вона має 3-річного сина.
І по-третє, Анстасія має бойфрренда з Індії, якого показала в мережі, але зі спини.
На запитання, де саме вона проводить свій карантин, Анастасія не відповіла. Скоріше за все, в Лондоні, де вони з мамою Тетяною жили до цього.
Також Настя зауважила, що стрункість їй дісталася генетично від мами - Тетяни Фукс, яка, до речі, активно веде свій Instagram.
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На сторінці Тетяни Фукс її останнє фото з чоловіком датоване липнем 2016-го - саме тоді заміж виходила їхня дочка.
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Нагадаємо, в грудні 2019-го Павло Фукс приїздив до Харкова на ювілей свого друга Олександра Ярославського.
Фото з Instagram