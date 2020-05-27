Розлучена дочка Фукса повернулася в Instagram, показала сина та нового бойфренда

24-річна дочка харківського мільйонера Павла Фукса, Анастасія відновила свою сторінку в Instagram і одразу повідомила кілька новин.

По-перше, дівчина вже розлучилася з ліванським мільйонером, з яким побралася влітку 2016-го.

Анастасія Фукс вийшла заміж у 2016-му, а розлучилася невідомо коли

По-друге, від нього вона має 3-річного сина.

Онуку Фукса 3,5 роки

І по-третє, Анстасія має бойфрренда з Індії, якого показала в мережі, але зі спини.

Настю запитали, звідки її бойфренд, і вона показала прапор Індії

На запитання, де саме вона проводить свій карантин, Анастасія не відповіла. Скоріше за все, в Лондоні, де вони з мамою Тетяною жили до цього.

Також Анастасія повідомила, що вільно розмовляє російською, французькою та анлійською і розуміє українську

Також Настя зауважила, що стрункість їй дісталася генетично від мами - Тетяни Фукс, яка, до речі, активно веде свій Instagram.

Тетяна Фукс (ліворуч) з дітьми - Яковом і Анастасією

Скільки років Тетяні - невідомо, і вона, схоже, приховує свій вік

Посмотреть эту публикацию в Instagram А как вы не скучаете на карантине? 😄💪🏼 Публикация от Tatiana (@tatianafuks) 23 Май 2020 в 6:16 PDT

Жінка Фукса з сином і онуком

Тетяна активно пропагує спорт і йогу

У мережі є інформація, що Павло і Тетяна не живуть разом, і що у Фукса є інша жінка, але хто саме - невідомо

На сторінці Тетяни Фукс її останнє фото з чоловіком датоване липнем 2016-го - саме тоді заміж виходила їхня дочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #прекрасныемоменты✨🌟🎉#моялучшаякоманда❤️ Публикация от Tatiana (@tatianafuks) 16 Июл 2016 в 10:26 PDT

Нагадаємо, в грудні 2019-го Павло Фукс приїздив до Харкова на ювілей свого друга Олександра Ярославського.

Фото з Instagram