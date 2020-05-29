Мільйонер-танцівник Джанлукка Ваккі романтично знявся з вагітною коханою та показав геніталії "Друзям"
Ексцентричний італійський бізнесмен Джанлукка Ваккі, також відомий як танцюючий мільйонер, знявся разом зі своєю вагітною подругою Шерон Фонсекою для глянцю.
52-річний майбутній татко та 24-річна майбутня мама романтично позували для іспанського видання ¡HOLA!.
А ще Ваккі насмішив мережу, продемонструвавши, що в нього під рушником, персонажам серіалу "Друзі". Його витівка набрала понад 7 мільйонів переглядів. Схоже, ідею Джанлукка запозичив у австралійського спортсмена-телезірки Зака Козирські. І це загрожує перерости в новий сороміцький челендж.
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Нагадаємо, про те, що вони стануть батьками, Джанлукка і Шерон оголосили на початку травня. Як пише The Daily Mail, для багатія ця дитина буде другою. Від попередніх стосунків у нього є 17-річна донька Джиневра Мавілла.