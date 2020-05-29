Мільйонер-танцівник Джанлукка Ваккі романтично знявся з вагітною коханою та показав геніталії "Друзям"

Ексцентричний італійський бізнесмен Джанлукка Ваккі, також відомий як танцюючий мільйонер, знявся разом зі своєю вагітною подругою Шерон Фонсекою для глянцю.

52-річний майбутній татко та 24-річна майбутня мама романтично позували для іспанського видання ¡HOLA!.

Джанлукка з коханою з'явилися в іспанському глянці

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Ваккі та Фонсека позували у своєму домі в Болоньї

А ще Ваккі насмішив мережу, продемонструвавши, що в нього під рушником, персонажам серіалу "Друзі". Його витівка набрала понад 7 мільйонів переглядів. Схоже, ідею Джанлукка запозичив у австралійського спортсмена-телезірки Зака Козирські. І це загрожує перерости в новий сороміцький челендж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Try to always surprise your friends....😂 #gvlifestyle Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 23 Май 2020 в 9:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zach Kozyrski (@zachkozyrski) 5 Май 2020 в 7:19 PDT

Нагадаємо, про те, що вони стануть батьками, Джанлукка і Шерон оголосили на початку травня. Як пише The Daily Mail, для багатія ця дитина буде другою. Від попередніх стосунків у нього є 17-річна донька Джиневра Мавілла.