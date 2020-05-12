52-річний танцюючий мільйонер Джанлука Ваккі стане татком

Італійський мільярдер, а ще діджей та зірка Instagram Джанлука Ваккі, відомий як танцюючий мільйонер, оголосив, що стане татом.

Нащадка 52-річному багатієві подарує 24-річна подруга-модель із Венесуели Шерон Фонсека.

Радісною новиною парочка поділилася в мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 10 Май 2020 в 11:03 PDT

"Я дуже радий повідомити, що ми з Шерон чекаємо на малюка. Вона стане такою матір'ю, про яку я завжди мріяв для своєї дитини", - запевнив Ваккі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Fonseca (@sharfonseca) 21 Апр 2020 в 12:20 PDT

Судячи з останніх фотографій і відео Фонсеки, термін вагітності в неї поки невеликий.

Скоро вони танцюватимуть уже втрьох!

Нагадаємо, нещодавно сина народили 70-річному Річарду Гіру. А через кілька місяців учетверте стане батьком 89-річний ексочільник "Формули-1" Берні Еклстоун.