52-річний танцюючий мільйонер Джанлука Ваккі стане татком
12 травня 2020, 16:27
Італійський мільярдер, а ще діджей та зірка Instagram Джанлука Ваккі, відомий як танцюючий мільйонер, оголосив, що стане татом.
Нащадка 52-річному багатієві подарує 24-річна подруга-модель із Венесуели Шерон Фонсека.
Радісною новиною парочка поділилася в мережі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Я дуже радий повідомити, що ми з Шерон чекаємо на малюка. Вона стане такою матір'ю, про яку я завжди мріяв для своєї дитини", - запевнив Ваккі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Судячи з останніх фотографій і відео Фонсеки, термін вагітності в неї поки невеликий.
Нагадаємо, нещодавно сина народили 70-річному Річарду Гіру. А через кілька місяців учетверте стане батьком 89-річний ексочільник "Формули-1" Берні Еклстоун.
Приєднуйтесь до дискусії