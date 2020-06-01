Тищенко задекларував 9 жіночих сумок та 17 елітних годинників

Скандальний депутат "Слуги народу" і ресторатор Микола Тищенко подав електронну декларацію за 2019 рік.

У ній фігурує і його дружина Алла Барановська, якій належить більшість задекларованих коштовних речей.

Як відомо, у декларацію вносять рухоме майно, вартість якого складає понад 100 прожиткових мінімумів, тобто понад 192 тисячі гривень.

Тож Миколі довелося декларувати 9 брендових сумок своєї жінки. Зокрема, Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent та клатчі від Valentino, Dior, Chanel.

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Якщо подивитися Instagram Алли - у неї дуже багато всіляких брендових сумок. Модель Hermes Kelly може коштувати десятки тисяч євро

Також Алла задекларувала парку з хутром від Yves Salomon.

Ще Тищенко вніс у декларацію ювелірні цяцьки своєї жінки: сережки з діамантами Tiffani&Co, каблучка Bulgari та браслет від Cartier. А також у подружжя 17 елітних годиннків на двох - Rolex, Bulgari, Audemars Piguet, Breguet Patek Philippe та інших відомих брендів.

11 годинників у самого Миколи і 6 у його жінки

Щодо нерухомого майна, то на Аллу записана квартира в Києві на 74 метрів квадратних, земельна ділянка 1000 метрів та машиномісце.

А у Миколи дві квартири в Києві - площею 158 метрів та 53 кв. метри, і одне машиномісце.

Згідно з декларацією, Барановська їздить на Mercedes-Benz CLA250 2014 року, а в самого Миколи Mercedes-Benz S400 2019-го року та Audi А8 2011-го.

За минулий рік Алла, яка має салон краси, заробила підприємницькою діяльністю 293 тисячі 200 гривень. А готівкою вона має 980 тисяч 901 гривню та 15 тисяч доларів.

Фото з Instagram