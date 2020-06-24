Бужинська вперше показала личка своїх 3-річних двійнят. ФОТО

Співачка Катерина Бужинська нарешті наважилася показати обличчя своїх 3-річних двійнят – сина Дмитрика та доньки Катрусі.

Разом з малюками і чоловіком артистка прикрасила обкладинку журналу "Телескоп".

"Мої друзі, знайомі та підписники останні 2 роки постійно питали: "Катю, ну коли вже ти покажеш, як виглядають твої малята Дмитрик і Катеринка?" Нарешті прийшов цей момент!) Дітки підросли, і ми з чоловіком вирішили показати їх широкому загалу. З Богом!", - написала Катя.

3,5 роки Катя приховувала обличчя своїх молодших діточок від преси і соцмереж

У грудні малюкам виповниться чотири роки

Ну як, на кого схожі дітки?

Раніше Бужинська вже показувала дітей, але завжди приховувала їхні обличчя.

Фото "Телескоп"