Бужинська вперше показала личка своїх 3-річних двійнят. ФОТО

Середа, 24 червня 2020, 11:49

Співачка Катерина Бужинська нарешті наважилася показати обличчя своїх 3-річних двійнят – сина Дмитрика та доньки Катрусі.

Разом з малюками і чоловіком артистка прикрасила обкладинку журналу "Телескоп".

"Мої друзі, знайомі та підписники останні 2 роки постійно питали: "Катю, ну коли вже ти покажеш, як виглядають твої малята Дмитрик і Катеринка?" Нарешті прийшов цей момент!) Дітки підросли, і ми з чоловіком вирішили показати їх широкому загалу. З Богом!", - написала Катя.

 
3,5 роки Катя приховувала обличчя своїх молодших діточок від преси і соцмереж 
 
У грудні малюкам виповниться чотири роки
 
Ну як, на кого схожі дітки?

Раніше Бужинська вже показувала дітей, але завжди приховувала їхні обличчя. 

Фото "Телескоп"

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів