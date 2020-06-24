Бужинська вперше показала личка своїх 3-річних двійнят. ФОТО
Середа, 24 червня 2020, 11:49
Співачка Катерина Бужинська нарешті наважилася показати обличчя своїх 3-річних двійнят – сина Дмитрика та доньки Катрусі.
Разом з малюками і чоловіком артистка прикрасила обкладинку журналу "Телескоп".
"Мої друзі, знайомі та підписники останні 2 роки постійно питали: "Катю, ну коли вже ти покажеш, як виглядають твої малята Дмитрик і Катеринка?" Нарешті прийшов цей момент!) Дітки підросли, і ми з чоловіком вирішили показати їх широкому загалу. З Богом!", - написала Катя.
Раніше Бужинська вже показувала дітей, але завжди приховувала їхні обличчя.
Фото "Телескоп"
Приєднуйтесь до дискусії