Аністон без мейкапу вразила красою очей та закликала носити маски

Американська акторка Дженніфер Аністон звернулася до читачів свого Instagram із закликом бути відповідальними та продовжувати носити маски, поки пандемію COVID-19 не буде подолано.

А заразом 51-річна зірка "Друзів" та "Ранкового шоу" вразила красою очей, яким не потрібен жоден макіяж.

"Я розумію, що маски - це обтяжливо й незручно. Але мені не здається, що це гірше ніж те, що бізнес закривається... зникають робочі місця... працівники галузі охорони здоров'я переживають цілковите виснаження. І так багато життів забирає цей вірус через те, що ми робимо недостатньо", - написала Аністон.

Актриса вважає, що, хоча люди загалом і добрі, багато хто з них не робить кроків, необхідних для зниження захворюваності.

Дженніфер носить маску і всіх закликає робити те саме фото з instagram аністон

"Здається, люди непокояться через те, що їх "позбавляють прав", коли просять носити маску. Ця проста і ефективна рекомендація політизується, і робиться це коштом людських життів. І це насправді не має бути темою для суперечки. Якщо вас не байдуже до людського життя... просто носіть чортову маску та закликайте людей навколо вас робити те саме", - наголосила зірка.

Підписники акторки роблять компліменти її красі на називають "королевою". А от щодо її позиції відносно масок, то її підтримують не всі. Хтось дякую Джен, а хтось наголошує, що намагатися захиститися такою маскою від COVID-19 - те саме, що сподіватися, що через дротяну сітку для курника не проберуться мухи.

До слова, одним із тих, хто лайкнув допис Аністон та прокоментував його емодзі-оплесками, став її колишній чоловік Джастін Теру.

Нагадаємо, шлюб акторів тривав два роки та розпався в 2018-му. Але Дженніфер продовжує вірити в кохання і радіти тому, що воно було в її житті.