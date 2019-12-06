"Навіть коли страшно, навіть коли боляче": Аністон заявила, що досі вірить у кохання

Американська актриса Дженніфер Аністон, хоча й пережила вже два розлучення, все одно не перестала вірити в кохання. 50-річна зірка стверджує, що навіть біль, якого ми зазнаємо через любов, того вартий.

Про це Джен поговорила з виданням People, прикрасивши одну з обкладинок випуску "Людина року".

Дженніфер Аністон на обкладинці People

Зі слів зірки, 2019-й відкрив їй її потужний потенціал. Вона описала його як "рік, який, у якому я засвоїла, що можу все".

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"Я кожен день прокидаюся вдячною", - запевнила Аністон.

Вдячна Джен своєму життю і за те, що в ньому було так багато кохання, хай стосункам і наставав кінець.

"Бо це фантастично. Це абсолютно прекрасна річ. Я маю на увазі, також я вважаю, що стати достатньо вразливими для того, щоби впустити кохання - це спосіб справді пізнати себе", - поділилася зірка.

"Навіть коли страшно, навіть коли боляче. Воно завжди буде того варте", - підкреслила Аністон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people) 4 Дек 2019 в 6:21 PST

Акторка зізналася, що в своєму житті любила багатьох людей. І навіть негативні моменти тих кохань усе одно були прекрасні.

Іще зірка розповіла, яке велике значення для неї мають друзі.

"Завдяки моїм друзям я залишаються щирою та справжньою... І вони так само. Це чудовий взаємообмін", - зазначила вона.

Нагадаємо, з обома ексчоловіками, Бредом Піттом та Джастіном Теру Аністон підтримує якщо не дружні, то приятельські стосунки. Пітт приходив на 50-річчя актриси, а з Теру вона нещодавно святкувала День подяки у спільній компанії.

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