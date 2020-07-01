Молодіє коло онучки: 72-річна Ніна Матвієнко в білій сукні жваво пробіглася пляжем. ВІДЕО
Середа, 1 липня 2020, 13:33
Співачка Ніні Матвієнко разом із донькою Тонею та молодшою онукою Ніночкою гайнули на море. Три покоління представниць співочої родини відпочивають у Коблевому.
Тоня в Instagram поділилася відео, на якому 72-річна Ніна Мітрофанівна з розпущеним волоссям легко мчить за 4-річною малою, і замилувала підписників.
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Мама молодіє коло Нінусика🦋🍒💕 #тоняматвієнко #нінаматвієнко #ніна #коблево #ukraine #love
Нагадаємо, за компанію з Ніночкою Ніна-старша і в танок може гайнути.
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