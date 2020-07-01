Молодіє коло онучки: 72-річна Ніна Матвієнко в білій сукні жваво пробіглася пляжем. ВІДЕО

Співачка Ніні Матвієнко разом із донькою Тонею та молодшою онукою Ніночкою гайнули на море. Три покоління представниць співочої родини відпочивають у Коблевому.

Тоня в Instagram поділилася відео, на якому 72-річна Ніна Мітрофанівна з розпущеним волоссям легко мчить за 4-річною малою, і замилувала підписників.

А ще Тоня показала свій відпочинковий лук

Нагадаємо, за компанію з Ніночкою Ніна-старша і в танок може гайнути.