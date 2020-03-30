Зірковий карантин: Матвієнко з Мірзояном готують кожен сам собі та не сваряться при доньці

Співоче подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян розповіли, як їм вдається зберігати баланс і гарні стосунки під час карантину.

Наприклад, готують вони кожен сам собі, а при доньці Ніні навіть не підвищують одне на одного голос.

ТаблоID розпитав Тоню з Арсеном про їхній побут в умовах домашньої ізоляції.

– Карантин передбачає постійне перебування разом. Чи сварились ви вже за два тижні карантину?

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– З Арсеном ми дуже темпераментні, кожен має свій погляд на деякі речі. Звісно, у нас, як і у будь-якому подружжі, час від часу можуть виникати непорозуміння. Але зараз на сварки навіть часу немає (посміхається). Дома багато роботи, ще й мала Нінуся. Особливо при ній намагаємося навіть на підвищених тонах не розмовляти.

– Чи займаєтесь ви разом побутовими справами?

– Займаємося, звичайно. Але так, щоб чітко розділяли обов'язки — немає такого розпорядку. Новий день — нові домашні справи. Наприклад, нещодавно ми з Арсеном та Ніночкою на подвір'ї висадили зелень. Трохи почекаємо, і вже можна робити салати з власної грядки.

– Хто з вас частіше готує?

– У нашій великій родині так повелося, що кожен готує сам для себе, враховуючи особисті смаки. Наприклад, я зараз сіла на дієту. Сама готую та контролюю наявність продуктів вдома. Арсен сам гарно готує, мені дуже з цим пощастило, немає потреби переживати за це.

– Хто більше часу проводить з дітьми?

– Старша донька, Уляна, вже сама контролює своє життя. Я тільки можу допомогти фінансово. Щодо Ніни, до карантину я сама знаходила гуртки, садок, нянь, тощо. Звісно, радилася у всьому з чоловіком і разом приймали рішення.

До речі, Ніна і до карантину не була обділена увагою. Якщо так ставалося, що і я, і Арсен, і мама на гастролях — про малу піклувалися або мої брати, або старша донька, або двоюрідна сестра та тітка. Наразі, коли усі виступи нашої великої творчої родини перенесені на невизначений термін — цінуємо час, проведений з Ніною. Вивчаємо абетку і цифри, читаємо разом казки. Також привчаємо її до порядку та самоорганізації. Вона вже і ліжечко самостійно заправляє, і допомагає в прибиранні, і випрані речі допоможе вивісити.

Тоня зі старшою дочкою Уляною

– Що вже встигли зробити з того, до чого ніколи не доходили руки?

– Нарешті мені вдалося перебрати шафу. Виявилося, що там було багато непотрібних нам речей. Наприклад, деякі речі, які вже маленьки для Ніни, віддали родичам.

– Як тримаєте форму на карантині?

– Раніше я займалася з тренером у спортзалі, відвідувала басейн. Зараз ж, не маючи цієї можливості, тричі на тиждень займаюсь з тренером по скайпу. В домашніх умовах, звісно, це складно - немає тренажерів, спортивного інвентарю. Але мій тренер розробив для мене програму тренувань в домашніх умовах — тому карантин для мене не привід позбавляти себе фізичних навантажень.

– Які лайфхаки вже винайшли для себе?

– У побутових справах — важко сказати. Але почали більше користуватись онлайн доставками. А щодо творчості — то і як більшість представників нашої галузі, стали ще більш приділяти увагу нашим підписникам у соцмережах — час на це з'явився. Спілкуємось з нимии в instagram, проводемо прямі ефіри, відповідаючи на їх питання. Якщо просять, даємо якісь поради та на замовлення виконуємо їх улюблені пісні. Досвід показав, що людям зараз потрібна підтримка та спілкування, хоча б в онлайн режимі. Тому ми з Арсеном вирішили і далі робити такі зустрічі з шанувальниками.

– Чи знайшлися якісь неочікувані хобі або повернулися старі?

– Минулої весни я захопилася однією не зовсім звичною для себе справою — почала висаджувати квіти на подвір'ї. Цьогоріч ми вже висадили розсаду. А як тепло прийде, можливо, і город висадимо (посміхається).

Арсен і Тоня налаштовані оптимістично

– Як часто перевіряєте новинну стрічку?

– Нечасто, вирішили менше переживати і більше дивитися кіно, серіали.

– Панікуєте?

– Інколи можемо піддатися паніці. Але ці думки швидко відкидаємо. Ми - приклад для наших дітей, тому не маємо права, щоб це спостерігали діти.

– Чим будете займатися (заробляти), якщо криза та карантин затягнуться надовго?

– Сподіваюсь, що цього не станеться. Спів — це моя професія, мрія та мета, до якої я йшла досить довго. Вірю в те, що ця криза скоро мине, а культурна, економічна і інші соціальні галузі нашої країни не спіткають великих втрат та якнайшвидше відродяться.

Матвієнко сподівається, що криза не затягнеться настільки, що їй доведеться заробляти чимось іншим, окрім співу

– Чи лякає вас перспектива захворіти?

– Лякає. Але ми всією родиною дотримуємось рекомендацій на час карантину. Обмежили будь-які тісні соціальні контакти, без нагальної потреби не перебуваємо у місцях скупчення людей. Звісно, у маркет за продуктами час від часу виїжджаємо, але у масках. А при собі завжди є антисептик. На щастя, ми живемо у приватному будинку, тому ізолювати себе в чотирьох кам'яних стінах нам не доводиться. Свіже повітря та перші сонячні промені — для імунітету теж необхідні

– В яку країну мрієте полетіти, коли все закінчиться?

– Минулого літа ми з Арсеном і Ніною були на іспанському Тенеріфе. Цьогоріч планували туди повернутися. Сподіваємося, що найближчим часом епідеміологічна криза мине, все налагодиться та наші плани будуть реалізовані і ми знову опинимось у підніжжя вулкану Тейде.

Влітку Мірзоян возив своїх дівчат до Іспанії

– Що найголовніше зрозуміли під час карантину?

– Можливо, ці випробування Всесвіт нам підніс для того, щоб ми трошки зупинилися і зрозуміли: сім’я — найважливіше в світі і ми пліч-о-пліч побули з родиною. Зичимо усім здоров'я та віри у краще. Тим паче, що попереду квітуча весна та тепле літо.



Фото пресслужби та з Instagram

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