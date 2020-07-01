Дружина ексзаступника голови "Нафтогазу" з нагоди 6-ї річниці показала сімейний лук
1-го липня виповнилося 6 років шлюбу колишнього регіонала та ексзаступника голова "Нафтогазу" Олександра Кацуби з Тетяною Гузенко.
Як відомо, їхнє розкішне весілля відбулося у 2014-му році у Франції поблизу Парижа.
З нагоди ріцниці жінка Кацуби-молодшого виклала у своєму Instagram сімейне фото, на якому впереше показала 5-річну доньку и 2-річного сина.
Донька пари народилася на початку 2015-го, а син, судячи за все, - через три роки після сестри. Але ані сам Кацуба, ані його дружина не показували дітей у мережі.
Зате Тетяна охоче постить себе в купальниках та хизується спортивним тілом.
Чоловік Тетяни, Олександр, як відомо, великий любитель екстріму.
Нагадаємо, у червні 2016-го суд арештував екс-заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацубу з правом внесення застави у розмірі 450 мільйонів гривень. Врешті він просидів за гратами рік і вийшов завдяки співпраці зі слідством.
Його старший брат Сергій Кацуба начебто має роман зі співачкою Славою Камінською.
Фото з Instagram