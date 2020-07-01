Дружина ексзаступника голови "Нафтогазу" з нагоди 6-ї річниці показала сімейний лук

1-го липня виповнилося 6 років шлюбу колишнього регіонала та ексзаступника голова "Нафтогазу" Олександра Кацуби з Тетяною Гузенко.

Як відомо, їхнє розкішне весілля відбулося у 2014-му році у Франції поблизу Парижа.

З нагоди ріцниці жінка Кацуби-молодшого виклала у своєму Instagram сімейне фото, на якому впереше показала 5-річну доньку и 2-річного сина.

Як звати малюків - невідомо

Донька пари народилася на початку 2015-го, а син, судячи за все, - через три роки після сестри. Але ані сам Кацуба, ані його дружина не показували дітей у мережі.

Зате Тетяна охоче постить себе в купальниках та хизується спортивним тілом.

Таня почала активно займатися своїм тілом після перших пологів

Тепер вона тричі на тиждень регулярно займається спортом

Чоловік Тетяни, Олександр, як відомо, великий любитель екстріму.

33-річний Кацуба катається на лижах, підкорює гори та любить різні екстремальні види спорту

Нагадаємо, у червні 2016-го суд арештував екс-заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацубу з правом внесення застави у розмірі 450 мільйонів гривень. Врешті він просидів за гратами рік і вийшов завдяки співпраці зі слідством.

Його старший брат Сергій Кацуба начебто має роман зі співачкою Славою Камінською.

Фото з Instagram