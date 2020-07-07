Кароль, Потап і Мірзоян отримали держнагороди з рук Зеленського

7-го липня президент Володимир Зеленський вручив державні відзнаки, які роздав видатним українцям з нагоди Дня Конституції.

Зірки шоубізнесу Тіна Кароль, Арсен Мірзоян та Потап особисто завітали до гаранта і забрали свої нагороди з його рук.

Фото з церемонії вручення оприлюднив сайт президента.

"У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих та відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує", – наголосив Зеленський.

Як ми писали раніше, Потапа і Мірзояна нагородили званнями "Заслужений артист України", а Тіна Кароль з Іриною Білик отримали ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.

"У мене була дитяча мрія – змалку хотів, щоб людина, яка займається хіп-хоп-культурою, хоч раз була визнана своєю державою. І ось це сталося. На цьому всі мої державні нагороди закінчаться, тому що я вписав своє ім’я в історію – це визнання державою хіп-хоп- і реп-культури в моїй особі", – заявив Потап

Тіна похвалилася в мережі своїм орденом

Арсен Мірзоян тепер Заслужений

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тримаю фасон! Дякую! #арсенмірзоян #thanks #ukraine Публикация от Am (@arsen_mirzoian) 7 Июл 2020 в 3:55 PDT

Фото пресслужби президента і з Instagram