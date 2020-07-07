Кароль, Потап і Мірзоян отримали держнагороди з рук Зеленського
7-го липня президент Володимир Зеленський вручив державні відзнаки, які роздав видатним українцям з нагоди Дня Конституції.
Зірки шоубізнесу Тіна Кароль, Арсен Мірзоян та Потап особисто завітали до гаранта і забрали свої нагороди з його рук.
Фото з церемонії вручення оприлюднив сайт президента.
"У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих та відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує", – наголосив Зеленський.
Як ми писали раніше, Потапа і Мірзояна нагородили званнями "Заслужений артист України", а Тіна Кароль з Іриною Білик отримали ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.
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Неймовірно світлий день і нагорода для мене та видатних людей України🇺🇦 Раділа за колег і всіх, хто був присутній у залі. Було приємно побачити і почути @zelenskiy_official Ще раз моя подяка прихильникам, моїй команді і рідним. #іринабілик #орденкнягиніольги
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Фото пресслужби президента і з Instagram