Кароль, Потап і Мірзоян отримали держнагороди з рук Зеленського
7-го липня президент Володимир Зеленський вручив державні відзнаки, які роздав видатним українцям з нагоди Дня Конституції.
Зірки шоубізнесу Тіна Кароль, Арсен Мірзоян та Потап особисто завітали до гаранта і забрали свої нагороди з його рук.
Фото з церемонії вручення оприлюднив сайт президента.
"У всіх людей різне ставлення до державних нагород: хтось цього чекає все життя, хтось каже, що це пережиток Радянського Союзу. Для когось, особливо для народних артистів, телеведучих та відомих людей, – це просто нагорода. Мені здається, перш за все, це дуже важливо для держави, адже вона точно знає, кого нагороджує", – наголосив Зеленський.
Як ми писали раніше, Потапа і Мірзояна нагородили званнями "Заслужений артист України", Тіна Кароль з Іриною Білик отримали ордени княгині Ольги ІІІ ступеня, а телеведуча Маша Єфросиніна - орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
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Неймовірно світлий день і нагорода для мене та видатних людей України🇺🇦 Раділа за колег і всіх, хто був присутній у залі. Було приємно побачити і почути @zelenskiy_official Ще раз моя подяка прихильникам, моїй команді і рідним. #іринабілик #орденкнягиніольги
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В мене є кілька Телетриумфів за ранкове шоу, що їх ми отримали на двох з Юрою Горбуновим. З тих пір мені завжди мріялося, що одного разу я отримаю теле премію за якесь своє шоу... Це було в якійсь мірі мотивацією вдосконалювати свої професійні здібності. Проте вся моя діяльність поза телебаченням завжди розцінювалась мною как поклик душі, як певна «орендна плата» за те, що мене люблять люди та багато хто довіряє... Тому ця нагорода від держави за мою громадську та соціальну діяльність стала не тільки повною несподіванкою, але й величезною відповідальністю за мої подальші кроки! Знаю, що багато хто стирає язика в соц. мережах за ці нагороди, і тут можете писати, що хочете... Але я засну з думкою про свого тата, який би точно сьогодні плакав від щастя...
Фото пресслужби президента і з Instagram