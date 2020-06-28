Кароль – орден, Потапу – Заслуженого: Зеленський до Дня Конституції роздав нагороди і звання

Неділя, 28 червня 2020, 08:20

27-го червня, напередодні Дня Конституції України, президент Володимир Зеленський роздав ордени та звання діячам різних галузей "за значний особистий внесок".

Всі імена та нагороди оприлюднено на сайті президента

Співачки Тіна Кароль та Ірина Білик отримали ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.

 
До речі, Народною артисткою Тіна стала ще три роки тому. Тоді звання вона отримала з рук Петра Порошенка 
 
А Білик стала Народною ще за Віктора Ющенка 

Телеведуча Марія Єфросиніна – орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

 
Діяльність Єфросиніної вже давно вийшла за межі телебачення та шоубізнесу

Співак Арсен Мірзоян та шоумен Потап стали Заслуженими артистами України.

 
Потап давно вже гуру шоубізнесу, і лише зараз став Заслуженим артистом 
 
Мірзоян - один із найбільш гастролюючих музикантів країни

Нагадаємо, торік орден княгині Ольги ІІ ступеня отримала гімнастка Ганна Різатдінова

Фото з Instagram

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