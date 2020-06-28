Кароль – орден, Потапу – Заслуженого: Зеленський до Дня Конституції роздав нагороди і звання

27-го червня, напередодні Дня Конституції України, президент Володимир Зеленський роздав ордени та звання діячам різних галузей "за значний особистий внесок".

Всі імена та нагороди оприлюднено на сайті президента.

Співачки Тіна Кароль та Ірина Білик отримали ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.

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Телеведуча Марія Єфросиніна – орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Співак Арсен Мірзоян та шоумен Потап стали Заслуженими артистами України.

Потап давно вже гуру шоубізнесу, і лише зараз став Заслуженим артистом