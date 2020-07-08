2 метри: Кличко похвалився молодшим сином, вищим за його дядька

Середа, 8 липня 2020, 09:20

Мер Києва Віталій Кличко дуже рідко показує загалу своїх дітей – дочку Лізу та двох синів - Єгора і Максима.

Зрідка він постить фото зі спільного відпочинку, але ніколи не ділиться новинами з їхнього життя.

І ось раптом Кличко-старший виклав фото молодшого сина поруч із молодшим братом - Володимиром Кличком. Видно, що хлопець уже вищий за свого майже двометрового дядька-боксера.  

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Мій наймолодший син вже обігнав мого молодшого брата! Поки що - зростом:)))

Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko) 7 Июл 2020 в 9:29 PDT

А ще два роки тому Максим був нижчий і за батька, і за свого старшого брата. 

 
Фото з Дня Незалежності 2018-го року 

Нагадаємо, Віталій і Наталія Кличко мають трьох спільних дітей - 20-річного Єгора, 18-річну Єлизавету та 15-річного Максима. 

Фото з Instagram і Дмитра Ларіна

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