2 метри: Кличко похвалився молодшим сином, вищим за його дядька

Мер Києва Віталій Кличко дуже рідко показує загалу своїх дітей – дочку Лізу та двох синів - Єгора і Максима.

Зрідка він постить фото зі спільного відпочинку, але ніколи не ділиться новинами з їхнього життя.

І ось раптом Кличко-старший виклав фото молодшого сина поруч із молодшим братом - Володимиром Кличком. Видно, що хлопець уже вищий за свого майже двометрового дядька-боксера.

А ще два роки тому Максим був нижчий і за батька, і за свого старшого брата.

Нагадаємо, Віталій і Наталія Кличко мають трьох спільних дітей - 20-річного Єгора, 18-річну Єлизавету та 15-річного Максима.

Фото з Instagram і Дмитра Ларіна