Заступник міністра Макар’ян вперше показав дочку від Кошелєвої

Колишній депутат Давид Макар’ян з нагоди Дня сім’ї показав обох дочок – від першого шлюбу та від нинішнього – з ексдепутаткою Оленою Кошелєвою.

Причому молодшу дочку, якій трохи більше року, він засвітив уперше.

"Прекрасний привід міцно обійняти рідних і близьких! І з цим теплом продовжувати підкорення вершин, полювання на мамонта, посадку дерев, зведення будинків і фортець Вдячний долі, що ВИ у мене є!", - написав у Facebook заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Макар'ян зі своїми жінками - дружиною Оленою Кошелєвою, дочкою від першого шлюбу Даніелою та молодшою донечкою Євою

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А це Макар'ян з мамою та Кошелєва з батьками

Нагадаємо, про стосунки Макар'яна з Кошелєвою стало відомо у травні 2018-го. А в березні 2019-го у пари вже народилася донька.

Фото з Facebook