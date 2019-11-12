Кошелєва показала довгокосу себе та поміркувала про надійність
12 листопада 2019, 14:22
Уже колишня депутатка від Радикальної партії Олена Кошелєва тепер має час не лише на дочку і чоловіка, а й на красиві фотосесії.
29-річна мама похвалилася кількома світлинами, які зробила її однокласниця, фотографка Юлія Галченко.
На фото Олена продемонструвала розкішне довге волосся та у пості в Instagram поміркувала про довіру.
"Надійність. Найважливіша якість. Мати віру в іншу людину - це означає бути впевненим у надійності і незмінності її фундаментальних установок, самої суті її особистості, її любові", - написала Кошелєва.
Нагадаємо, Кошелєва у березні народила дочку своєму чоловікові Давиду Макар'яну. А про їхній служебний роман стало відомо у травні 2018-го.
Фото з Instagram
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