Кошелєва показала довгокосу себе та поміркувала про надійність

Уже колишня депутатка від Радикальної партії Олена Кошелєва тепер має час не лише на дочку і чоловіка, а й на красиві фотосесії.

29-річна мама похвалилася кількома світлинами, які зробила її однокласниця, фотографка Юлія Галченко.

На фото Олена продемонструвала розкішне довге волосся та у пості в Instagram поміркувала про довіру.

Олена показала довжелезне волосся, яке не демонструвала у Раді

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"Надійність. Найважливіша якість. Мати віру в іншу людину - це означає бути впевненим у надійності і незмінності її фундаментальних установок, самої суті її особистості, її любові", - написала Кошелєва.

Чогось раптом Кошелєвій закортіло поговорити про надійність і віру

А в жовтні Олена відпочивала в Італії на відомій віллі

Нагадаємо, Кошелєва у березні народила дочку своєму чоловікові Давиду Макар'яну. А про їхній служебний роман стало відомо у травні 2018-го.

Фото з Instagram