Monatik, "Время и Стекло" та Каменських отримали головні нагороди YUNA-2020
9 липня відбулося онлайн-оголошення переможців Національної музичної премії YUNA-2020.
І цьогорічним тріумфатором став Діма Монатік.
Артист переміг у категоріях "Найкраще концертне шоу", "Найкращий виконавець", "Найкращий відео кліп" (LOVE IT Ритм), "Найкраща пісня іншою мовою" (LOVE IT Ритм) та "Найкращий альбом".
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YUNA 2020 !!!триумфатор года ,любимый @monatik_official огромнейшее спасибо Вам уважаемое , профессиональное жюри премии @yunaawards за то ,что оценили труд нашей команды и нашего гения современности @monatik_official ❤️❤️❤️спасибо потрясающие, самые лучшие и самые любимые люди , сотрудничающие с нами столько лет💕💕💕💕 продолжаем дальше c любовью и ритмом #madewithloveandrhythm #monatik
Найкращою виконавицею цього року визнали NK або Настю Каменських.
Jerry Heil стала Відкриттям року.
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Приймаю вітання, виходить😱😱😱 5 років тому я вирішила, що хочу потрапити в укршоубіз! Як? Хз! Ну тупо хочу😬🔥 . ОСЬ ВАМ СПОЙЛЕР з історії про мою кар’єру! Розкрию її детальніше потім. Після розвалу мого РОК-гурту я, зрештою, потрапила на лейбл @vidlik.ua в 2017 і випустила EP-альбом, який дав мені першу впізнаваність в музичній тусовці, але ртзуміння слову ШОУБІЗ різнилося з відчуттями від результату. І роки зо два тому я провела магічний обряд... Хештег ШО 😱 Хештег які часи, такі засоби. . Ну ок, я хочу в рай, тому було трошки інакше. Але! те, що відбулося далі, інакше як магією не назвеш! Я загадала бажання, написала його і повісила на стіні. Але це ще не все. Як тільки повісила, я стала працювати, як зачарована, одержима своєю мрією. Ось що я написала: «Я — відкриття року за версією ЮНА». Відгадайте, що я дізналася сьогодні?😱♥️ . Дякую, @yunaawards! Це честь💚 Дрімтім: @morphom @secretservice_ea 🙏🏾💚 люблю всім серцем! Фото: моя чудесна @darina_hodyreva 💚💚💚
"Время и Стекло" перемогли у двох номінаціях: "Найкращий поп-гурт" та "Найкраща пісня" ("Дим").
"Антитіла" отримали нагорду як "Найкращий рок-гурт".
Олю Полякову нагородили за пісню "Любовница", яку визнали Найкращим естрадним хітом.
Найкращим дуетом назвали тандем alyona alyona & Alina Pash за пісню "Падло".
DakhaBrakha отримали премію за "Пливе човен" як за Найкращу пісню до фільму ("Вулкан").
Разом із Монатіком у категорії "Найкращий альбом" перемогла alyona alyona за платівку "Пушка".
При виборі переможців YUNA-202 були враховані роботи українських виконавців, випущені протягом періоду від 1 листопада 2018 року до 31 жовтня 2019 року.
Урочисте нагородження переможців відбудеться під час проведення наступної, десятої церемонії 30-31 березня 2021 року у столичному Палаці "Україна". Це буде два різних шоу.