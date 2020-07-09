Monatik, "Время и Стекло" та Каменських отримали головні нагороди YUNA-2020

Четвер, 9 липня 2020, 16:26

9 липня відбулося онлайн-оголошення переможців Національної музичної премії YUNA-2020.

І цьогорічним тріумфатором став Діма Монатік.

Артист переміг у категоріях "Найкраще концертне шоу", "Найкращий виконавець", "Найкращий відео кліп" (LOVE IT Ритм), "Найкраща пісня іншою мовою" (LOVE IT Ритм) та "Найкращий альбом".

Найкращою виконавицею цього року визнали NK або Настю Каменських.

 
Торік "Найкращою виконавицею" була Джамала 

Jerry Heil стала Відкриттям року.

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Приймаю вітання, виходить😱😱😱 5 років тому я вирішила, що хочу потрапити в укршоубіз! Як? Хз! Ну тупо хочу😬🔥 . ОСЬ ВАМ СПОЙЛЕР з історії про мою кар’єру! Розкрию її детальніше потім. Після розвалу мого РОК-гурту я, зрештою, потрапила на лейбл @vidlik.ua в 2017 і випустила EP-альбом, який дав мені першу впізнаваність в музичній тусовці, але ртзуміння слову ШОУБІЗ різнилося з відчуттями від результату. І роки зо два тому я провела магічний обряд... Хештег ШО 😱 Хештег які часи, такі засоби. . Ну ок, я хочу в рай, тому було трошки інакше. Але! те, що відбулося далі, інакше як магією не назвеш! Я загадала бажання, написала його і повісила на стіні. Але це ще не все. Як тільки повісила, я стала працювати, як зачарована, одержима своєю мрією. Ось що я написала: «Я — відкриття року за версією ЮНА». Відгадайте, що я дізналася сьогодні?😱♥️ . Дякую, @yunaawards! Це честь💚 Дрімтім: @morphom @secretservice_ea 🙏🏾💚 люблю всім серцем! Фото: моя чудесна @darina_hodyreva 💚💚💚

Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) 9 Июл 2020 в 4:32 PDT

"Время и Стекло" перемогли у двох номінаціях: "Найкращий поп-гурт" та "Найкраща пісня" ("Дим").

 
"Время и Стекло" от-от завершать своє існування, тож, можливо, це їхня остання нагорода в якості гурту 

"Антитіла" отримали нагорду як "Найкращий рок-гурт".

 
Торік у цій номінації переміг гурт "The Hardkiss" 

Олю Полякову нагородили за пісню "Любовница", яку визнали Найкращим естрадним хітом.

 
Полякову доволі рідко відзначають музичними преміями 

Найкращим дуетом назвали тандем alyona alyona & Alina Pash за пісню "Падло".

 
Також ще в березні дівчат нагородили у категорії "Найкращий хіп-хоп хіт"

DakhaBrakha отримали премію за "Пливе човен" як за Найкращу пісню до фільму ("Вулкан").

Разом із Монатіком у категорії "Найкращий альбом" перемогла alyona alyona за платівку "Пушка".

При виборі переможців YUNA-202 були враховані роботи українських виконавців, випущені протягом періоду від 1 листопада 2018 року до 31 жовтня 2019 року.

Урочисте нагородження переможців відбудеться під час проведення наступної, десятої церемонії 30-31 березня 2021 року у столичному Палаці "Україна". Це буде два різних шоу.

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