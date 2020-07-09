Monatik, "Время и Стекло" та Каменських отримали головні нагороди YUNA-2020

9 липня відбулося онлайн-оголошення переможців Національної музичної премії YUNA-2020.

І цьогорічним тріумфатором став Діма Монатік.

Артист переміг у категоріях "Найкраще концертне шоу", "Найкращий виконавець", "Найкращий відео кліп" (LOVE IT Ритм), "Найкраща пісня іншою мовою" (LOVE IT Ритм) та "Найкращий альбом".

Найкращою виконавицею цього року визнали NK або Настю Каменських.

Jerry Heil стала Відкриттям року.

"Время и Стекло" перемогли у двох номінаціях: "Найкращий поп-гурт" та "Найкраща пісня" ("Дим").

"Антитіла" отримали нагорду як "Найкращий рок-гурт".

Торік у цій номінації переміг гурт "The Hardkiss"

Олю Полякову нагородили за пісню "Любовница", яку визнали Найкращим естрадним хітом.

Полякову доволі рідко відзначають музичними преміями

Найкращим дуетом назвали тандем alyona alyona & Alina Pash за пісню "Падло".

DakhaBrakha отримали премію за "Пливе човен" як за Найкращу пісню до фільму ("Вулкан").

Разом із Монатіком у категорії "Найкращий альбом" перемогла alyona alyona за платівку "Пушка".

При виборі переможців YUNA-202 були враховані роботи українських виконавців, випущені протягом періоду від 1 листопада 2018 року до 31 жовтня 2019 року.

Урочисте нагородження переможців відбудеться під час проведення наступної, десятої церемонії 30-31 березня 2021 року у столичному Палаці "Україна". Це буде два різних шоу.