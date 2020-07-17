"Ти мудра і відкрита": ексчоловік привітав Славу "НеАнгел" з 36-річчям

16-го липня співачці Славі Камінській виповнилося 36 років, з чим її не забув привітати ексчоловік Едгар Камінський.

Він виклав милі фото з іменинницею та їхньою донькою Лаурою та побажав Славі не слухати порад уявних друзів.

"Цікаво було б прочитати книгу або подивитися фільм про своє життя за сценарієм, написаним підписниками і рейтерами у соцмережах. З упевненістю можу сказати, що дана історія не відображала б реальні події, а лише фантазії і проблеми життя тих самих сценаристів", - почав Едгар.

Едгар виклав ці милі фото з нагоди дня народження колишньої дружини

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"Соціальні мережі - суцільний лабіринт. Тому просто насолоджуйтеся картинкою і не фантазуйте", - попередив пластичний хірург.

Як відомо, експодружжя також виховує сина Леона

"Слава Камінська, щиро вітаю тебе з днем ​​народження. Історія твого життя - це серіал на багато сезонів. Я бажаю тобі, щоби нові серії були тільки світлими, яскравими і з почуттям гумору. Не слухай інших, не живи порадами, історіями і правдами уявних друзів. Ти мудра і відкрита. Довіряй своєму серцю. Міцно обіймаю", - підсумував він.

"Коли в душі 18, а в паспорті 36", - підписала цей кумедний колаж Слава

Нагадаємо, кілька днів тому Камінський віршами вітав з днем народження свою теперішню подругу Ольгу Богату.