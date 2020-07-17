"Ти мудра і відкрита": ексчоловік привітав Славу "НеАнгел" з 36-річчям
16-го липня співачці Славі Камінській виповнилося 36 років, з чим її не забув привітати ексчоловік Едгар Камінський.
Він виклав милі фото з іменинницею та їхньою донькою Лаурою та побажав Славі не слухати порад уявних друзів.
"Цікаво було б прочитати книгу або подивитися фільм про своє життя за сценарієм, написаним підписниками і рейтерами у соцмережах. З упевненістю можу сказати, що дана історія не відображала б реальні події, а лише фантазії і проблеми життя тих самих сценаристів", - почав Едгар.
"Соціальні мережі - суцільний лабіринт. Тому просто насолоджуйтеся картинкою і не фантазуйте", - попередив пластичний хірург.
"Слава Камінська, щиро вітаю тебе з днем народження. Історія твого життя - це серіал на багато сезонів. Я бажаю тобі, щоби нові серії були тільки світлими, яскравими і з почуттям гумору. Не слухай інших, не живи порадами, історіями і правдами уявних друзів. Ти мудра і відкрита. Довіряй своєму серцю. Міцно обіймаю", - підсумував він.
Нагадаємо, кілька днів тому Камінський віршами вітав з днем народження свою теперішню подругу Ольгу Богату.