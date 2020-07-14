Камінський привітав свою "посміхашку" віршами та романтичними ФОТО

Вівторок, 14 липня 2020, 14:47

Колишній чоловік співачки Слави з "НеАнгелів", пластичний хірург Едгар Камінський зворушливо привітав з днем народження свою подругу Ольгу Богату.

Він показав кілька романтичних фото з іменинницею, назвав її посміхашкою та присвятив вірші, щоправда не власного авторства.

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Погнали со мной, хоть до самого края света?! И домашним скажи, чтоб не ждали тебя домой. Когда кончится вирус и снимутся все запреты. Погнали со мной? ⠀ Мы ещё не разменяны в мелочь, ещё не разбиты В социальных сетях, где царят… впрочем, видишь сама. Мы, фальшивя, споём у костра в три аккорда куплеты, Мы ещё помолчим. И друг другу посмотрим в глаза. ⠀ Допивай свою грусть, по бокалам разлитую дома, Собирай свои вещи в тот самый, походный рюкзак. Буду ждать без пяти, выходи, я стою под балконом. У меня ничего за душой. Но внутри полный бак. ⠀ Мы ворвёмся как следует в предстоящее лето И отпразднуем всё: Карантин, чепуху и отстой. Чтоб болтать о любви там, на краешке белого света. Выходи без пяти под балкон и Погнали со мной?! ⠀ Улыбашка♥️, с днём рождения 🎈! Погнали со мной?) ⠀ Автор стиха: @ivan.yakimov Фото: @rakovskiy_yura

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi) 13 Июл 2020 в 9:23 PDT

 
Едгар уже рік розлучений та понад півроку у стосунках 
 
До речі, Ольга теж нещодавно вітала Едгара романтичними фотографіями 
 
Богата активно займається собою і нещодавно ділилася лайфхаками. Вона п'є лужну воду, тренується натщесерце та сідає на білкову дієту, коли треба скинути вагу. А ще ходить на лімфодренажний масаж ніг 

Фото з Instagram 

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