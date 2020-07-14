Камінський привітав свою "посміхашку" віршами та романтичними ФОТО

Колишній чоловік співачки Слави з "НеАнгелів", пластичний хірург Едгар Камінський зворушливо привітав з днем народження свою подругу Ольгу Богату.

Він показав кілька романтичних фото з іменинницею, назвав її посміхашкою та присвятив вірші, щоправда не власного авторства.

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi) 13 Июл 2020 в 9:23 PDT

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Богата активно займається собою і нещодавно ділилася лайфхаками. Вона п'є лужну воду, тренується натщесерце та сідає на білкову дієту, коли треба скинути вагу. А ще ходить на лімфодренажний масаж ніг