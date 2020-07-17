Спроба №2: Мейхер чуттєво оголосила, що йде на "Танці з зірками"

Співачка Надія Мейхер вирішила знову дати лиха закаблукам, позмагавшись на паркеті телешоу "Танці з зірками". Для 38-річної артистки це буде вже друга спроба.

Новиною Надя поділилася в Instagram.

Мейхер зізналася, що вже давно мріяла взяти участь у цьому телешоу, і на це в неї цілих три причини.

"Ще навчаючись у школі, я хотіла стати танцівницею та впевнено до цього йшла: виступала у колективах народних танців та мріяла своє життя присвятити саме цьому. Коли мені було 18 років і я почала працювати в колективі "Віа Гра", то час від часу я шкодувала, що покинула свою улюблену справу. Я завжди з радістю приймала учать у пов’язаних із хореографією проектах, адже глибоко в душі я залишалась танцівницею", - цитує зірку пресслужба "1+1".

Мейхер вдруге прийде на "телетанці"

Зі слів Надії, у 2006-му році, коли вона вперше була в "Танцях з зірками", вона не встигла розкритися.

"Я знаю, що тоді не розкрилася і не сказала все, що хотіла. Мені тоді просто не вистачило часу на проекті, та й я була іншою. Був інший життєвий досвід, було менше емоційної палітри і внутрішньої глибини. Зараз мені стільки всього хочеться розповісти. Внутрішня недосказаність – це друга причина, чому я мріяла взяти участь у шоу цього року", - зазначила Мейхер.

Тепер Надя зібралася розкритися на паркеті на повну

"Третя причина – я артист, який на сцені хоче донести до глядача свій життєвий досвід, цінності, які сформувалися, емоційну глибину. Так, граючи у кіно чи виконуючи пісні, я намагаюсь передати власне ставлення до почуттів та до всієї палітри стосунків. Зараз я хочу вже через мову тіла поділитися власними переживаннями, емоціями. Знаю, що у наших з партнером танцях буде справжня драматургія стосунків, адже ми хочемо надихати людей не тільки танцювати, але й показати, що в житті немає нічого неможливого. У кожного з нас завжди є можливість відкривати у собі таланти, досягати цілей, відкривати своє серце", - заявила вона.

Нагадаємо, Мейхер уже кілька років займається балетом, тож її конкурентам буде непереливки.