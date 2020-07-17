Спроба №2: Мейхер чуттєво оголосила, що йде на "Танці з зірками"
Співачка Надія Мейхер вирішила знову дати лиха закаблукам, позмагавшись на паркеті телешоу "Танці з зірками". Для 38-річної артистки це буде вже друга спроба.
Новиною Надя поділилася в Instagram.
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Я невообразимо счастлива снова Танцевать... И особенно приятно, когда приглашают учавствовать в крутейшем шоу “Танці з зірками» #танціззірками ... В глибоком 2006 году я уже принимала участие, но... Тогда так многое не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце ... Словно всё заново !!! Но Теперь с богатым жизненным опытом, чувствами, и безмерной любовью к ЕГО Величеству Танцу🖤♥️ Невероятно приятно стать часть команды этого удивительного проекта👍 И я с удовольствием принимаю #танціззіркамиchallenge от Олега Винника @olegg.vynnyk и передаю Санте Димопулос @santadimopulos До встречи в прямых эфирах!!!!♥️♥️💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 @1plus1_ua @tanci1plus1 #танціззірками #надеждамейхер
Мейхер зізналася, що вже давно мріяла взяти участь у цьому телешоу, і на це в неї цілих три причини.
"Ще навчаючись у школі, я хотіла стати танцівницею та впевнено до цього йшла: виступала у колективах народних танців та мріяла своє життя присвятити саме цьому. Коли мені було 18 років і я почала працювати в колективі "Віа Гра", то час від часу я шкодувала, що покинула свою улюблену справу. Я завжди з радістю приймала учать у пов’язаних із хореографією проектах, адже глибоко в душі я залишалась танцівницею", - цитує зірку пресслужба "1+1".
Зі слів Надії, у 2006-му році, коли вона вперше була в "Танцях з зірками", вона не встигла розкритися.
"Я знаю, що тоді не розкрилася і не сказала все, що хотіла. Мені тоді просто не вистачило часу на проекті, та й я була іншою. Був інший життєвий досвід, було менше емоційної палітри і внутрішньої глибини. Зараз мені стільки всього хочеться розповісти. Внутрішня недосказаність – це
друга причина, чому я мріяла взяти участь у шоу цього року", - зазначила Мейхер.
"Третя причина – я артист, який на сцені хоче донести до глядача свій життєвий досвід, цінності, які сформувалися, емоційну глибину. Так, граючи у кіно чи виконуючи пісні, я намагаюсь передати власне ставлення до почуттів та до всієї палітри стосунків. Зараз я хочу вже через мову тіла поділитися власними переживаннями, емоціями. Знаю, що у наших з партнером танцях буде справжня драматургія стосунків, адже ми хочемо надихати людей не тільки танцювати, але й показати, що в житті немає нічого неможливого. У кожного з нас завжди є можливість відкривати у собі таланти, досягати цілей, відкривати своє серце", - заявила вона.
Нагадаємо, Мейхер уже кілька років займається балетом, тож її конкурентам буде непереливки.
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