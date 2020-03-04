Мейхер про свої натуральні груди: Доторкніться, я трьох дітей вигодувала

Ще з часів першого складу "ВІА Гри" багатьох цікавить питання – чи справжні у Надії Мейхер груди.

Сама артистка заходилася запевняти – так, вони справжні.

І ще раз про це вона заявила про програмі "Слава +".

"Ми живемо в 21-му столітті, ти можеш загуглити, як Надя Мейхер виглядала в юнацтві", - сказала Надя Славі Дьоміну.

"У мене повно цих фотографій, на яких видно, що дівчинка рано розвивалася, і тут не потрібно до лікаря ходити, і так все зрозуміло. Я зазвичай кажу: "Доторкніться, я трьох дітей вигодувала", - заявила співачка.

"Я до пластики абсолютно категорична. Навіть не просто до пластики, а й до уколів краси", - запевнила Надія.

"Проблема нашого суспільства - це бажання бути ідеальним. На жаль, це призводить до згубних наслідків, тому що, якщо подивитися на наших дівчат, які роблять щось з собою, вони стають схожими одна на одну: схожі носи, губи, рівненькі лоби ... У мене рухається лоб, у мене немає ніяких уколів", - наголосила співачка.

Нагадаємо, Надія вже кілька років захоплюється балетом, і навіть 4-й розмір грудей не заважає їй кружляти на пуантах.

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