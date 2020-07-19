Кличко урочисто "відрядив" сина в шортах у мери Києва
Неділя, 19 липня 2020, 17:49
19-го липня меру Києва Віталію Кличку виповнилося 49. І з цієї нагоди його старший син Єгор вирішив пожартувати разом із батьком.
Іменинник виклав фото зі своїм первістком та заявив, що той іде у мери столиці.
"Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно :)))" - написав Віталій.
Нагадаємо, нещодавно Кличко хизувався молодшим сином Максимом, який уже вищий за свого дядька - Володимира Кличка.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії