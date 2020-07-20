Салют, театр і торт з боксерською рукавичкою: як Кличко 49-річчя святкував. ФОТО

Понеділок, 20 липня 2020, 10:32

Свій день народження мер Києва Віталій Кличко розпочав опівночі 19-го липня у пляжному клубі поблизу Переяслав-Хмельницького. 

Це стало відомо завдяки кавербенду "Не говори маме", який виступав на святі мера і поділився фото і відео у мережі. 

 
Мер відзначив 49-річчя у Senator Beach Club на Канівському водосховищі

Також на дні народження Кличка виступав "Український сучасний театр", у якому грають Ольга Сумська і Віталій Борисюк.

Так вийшло, що 18-го липня у Борисюка був день народження. Тож після вистави, вночі, коли вже починався день народження Кличка, обом Віталіям винесли торт, який вони удвох і розрізали. 

 
Сумська з Борисюком одними з перших привітали Кличка, який підтримує український театр 
 
Володимир Кличко не пропустив день народження брата 
 
Спочтаку грали виставу "Медведь", а потім вже гуляли і робили селфі 
 
 
Кличко і Борисюк розрізали торт разом 

 
Cкріншот з Телеграм-каналу Страна.ua

Нагадаємо, також у свій день народження Кличко жартома відрядив старшого сина Єгора у мери Києва. 

Фото з соцмереж 

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