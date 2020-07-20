Салют, театр і торт з боксерською рукавичкою: як Кличко 49-річчя святкував. ФОТО

Свій день народження мер Києва Віталій Кличко розпочав опівночі 19-го липня у пляжному клубі поблизу Переяслав-Хмельницького.

Це стало відомо завдяки кавербенду "Не говори маме", який виступав на святі мера і поділився фото і відео у мережі.

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Також на дні народження Кличка виступав "Український сучасний театр", у якому грають Ольга Сумська і Віталій Борисюк.

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До того ж, 18-го липня у Борисюка був день народження. Тож після вистави, вночі, коли вже починався день народження Кличка, обом Віталіям винесли торт, який вони удвох і розрізали.

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Спочатку грали виставу "Медведь", а потім вже гуляли і робили селфі

Кличко і Борисюк розрізали торт разом

Нагадаємо, також у свій день народження Кличко жартома відрядив старшого сина Єгора у мери Києва.

Фото з соцмереж