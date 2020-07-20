Салют, театр і торт з боксерською рукавичкою: як Кличко 49-річчя святкував. ФОТО
Понеділок, 20 липня 2020, 10:32
Свій день народження мер Києва Віталій Кличко розпочав опівночі 19-го липня у пляжному клубі поблизу Переяслав-Хмельницького.
Це стало відомо завдяки кавербенду "Не говори маме", який виступав на святі мера і поділився фото і відео у мережі.
Також на дні народження Кличка виступав "Український сучасний театр", у якому грають Ольга Сумська і Віталій Борисюк.
Так вийшло, що 18-го липня у Борисюка був день народження. Тож після вистави, вночі, коли вже починався день народження Кличка, обом Віталіям винесли торт, який вони удвох і розрізали.
Нагадаємо, також у свій день народження Кличко жартома відрядив старшого сина Єгора у мери Києва.
Фото з соцмереж
Приєднуйтесь до дискусії