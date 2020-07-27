Син Кароль англійською привітав мамин фанклуб із 15-річчям. ВІДЕО

Рівно 15 років тому Тіна Кароль блискуче виступила на фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі, і саме той день співачка вважає початком кар’єри у великому шоубізі.

І весь час Тіну підтримує її численний фанклуб або Фантіна.

Тому цей день артистка почала з того, що звернулася до фанатів зі словами вдячності, а пізніше їх привітав і син Веніамін.