Син Кароль англійською привітав мамин фанклуб із 15-річчям. ВІДЕО
Рівно 15 років тому Тіна Кароль блискуче виступила на фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі, і саме той день співачка вважає початком кар’єри у великому шоубізі.
І весь час Тіну підтримує її численний фанклуб або Фантіна.
Тому цей день артистка почала з того, що звернулася до фанатів зі словами вдячності, а пізніше їх привітав і син Веніамін.
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Сын Тины Кароль Вениамин поздравляет ФанТину с 15 Днём рождения! «С Днём рождения, ФанТина! Ееей! Короче, это Жемука, Соткан и какой-то непонятный медведь, это полярный медведь, на самом деле, и мы празднуем 15-летие вашей потрясающей группы. Спасибо за все! Вы просто суперские. Спасибо за всю вашу помощь моей маме, за то, что выставляете её фото, это очень круто, и буквально за всё, что вы делаете. Спасибо. Пока!», – Вениамин Огир. #тинакароль #фантина