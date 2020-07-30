Не хотіла ганебної смерті для чоловіка: дружина українського репера пояснила, нащо його розчленувала

Дружину українського репера Енді Картрайта, Марину Кохал, яка розчленувала його тіло, відпустили зі Слідчого комітету Росії після того, як вона дала показання щодо загибелі чоловіка.

Як повідомила "Лента.ру" з посиланням на джерело у правоохоронних органах, Кохал відпустили без висунення звинувачень.

"Вона поводиться адекватно, на всі запитання слідчого відповіла, дає послідовні показання, але, наскільки вони правдиві, покажуть результати експертизи загиблого", - сказав співрозмовник видання і додав, що всі фрагменти тіла зібрані.

Instagram репера всього два фото з дружиною, але на них неможливо розгледіти її обличчя

Раніше жінка розказала, чому вирішила розпиляти тіло свого чоловіка на шматки. Виявляється, смерть від передозування здалася їй ганебною та безславною. А Марина не хотіла такої загибелі для коханого.

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Кохал також розказала, що Енді Картрайт не вживав наркотики постійно, але почав це робити через депресію, бо під час пандемії він утратив роботу. Про це пише "Комсомольская правда".

Марина бачила, що "заставники" приходили до них в під’їзд. А чотири дні тому, коли вона повернулася додому, виявила чоловіка мертвим у своїй кімнаті. Поруч з ним, за її словами, лежав шприц.

Жінка зізналася слідчим, що спочатку думала, що розчленувати тіло буде легко, але врешті на це пішло 4 дні. Потім вона розклала його у п'ять пакетів, які сховала в холодильник.

Нагадаємо, про смерть 30-річного українського репера Олександра Юшка стало відомо 29-го липня.