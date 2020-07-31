Дружину репера Картрайта затримали за підозрою у вбивстві чоловіка

Марину Кохал, яка розчленувала свого чоловіка – українського репера Енді Картрайта, затримали на дві доби.

Жінка стала офіційно підозрюваною. Про це повідомляє сайт Слідчого комітету Росії.

За даними "Фонтанки", вдень 31-го липня Кохал взяли під варту. Звинувачення їй можуть пред’явити уже найближчим часом.

Про смерть і розчленування Енді Картрайта стало відомо 29-го липня. Його жінка Марина сама все розказала адвокату

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Своє рішення заарештувати жінку співробітники Слідчого комітету Петербурга і міської прокуратури пояснюють побоюванням, що фанати репера можуть помститися їй за смерть кумира.

Нагадаємо, Кохал запевняє, що вирішила розрізати труп чоловіка на шматки та позбутися них, щоби ніхто не дізнався про його "ганебну" смерть від наркотиків.

Фото з соцмереж та "КП"