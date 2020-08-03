Мірошниченко розказав, як завдяки дружині схуд на 10 кіло
Телеведучий Тимур Мірошниченко похвалився своїм досягненням: за рік йому вдалося схуднути майже на 10 кілограмів. Надихнула його на це звершення дружина Інна.
Про це Тимур розповів у програмі "Зірковий шлях".
"Вона є серйозним мотиватором не тільки для мене, а й для багатьох інших людей. Дружина завжди займалася спортом. А після перших пологів, коли народила Мію, почала відразу відновлюватися. І вже через місяць Інна повернулася у ту ж форму, в якій була і до пологів. І, звичайно, коли ти бачиш такий результат, то розумієш, що в цьому є сенс. Причому нічого нереального вона не робила", - зазначив Мірошниченко.
"Спочатку дружина підсадила мене на планку. Інна почала раніше її виконувати, я приєднався у кінці серпня минулого року. На той момент я важив майже 87 кілограмів. А в січні вже 78. Тобто я скинув майже 10 кілограмів просто завдяки планці і харчуванню", - поділився він.
Перед карантином Тимур із Інною придбали абонементи в спортзал, але, зі зрозумілих причин, туди не дійшли. Та це не збило телеведучого з правильної путі.
"Ми багато займалися спортом на карантині в домашніх умовах", - запевнив він.
Нагадаємо, в Мірошниченків уже двоє діток: 2-річна Мія та 6-місячний Марко.
Фото з Instagram Тимура та Інни Мірошниченків
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