Бойко вигуляв туристичний кежуел-лук на відпочинку в Хорватії

Нардеп "Опозиційної платформи - За Життя" Юрій Бойко, обираючи з-поміж небагатьох країн, які під час пандемії коронавірусу пускають до себе українських туристів, надав перевагу Хорватії.

Причому 61-річного політика, схоже, цікавить не лежання на пляжі, а більш активне дозвілля. Бойка сфотографували під час прогулянки містом Грожнян.

Фото опублікував у Facebook журналіст Віталій Глагола.

Нардеп "ОПЗЖ" гайнув відпочити до Хорватії

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Кросівки, шорти, футболка, наплічник - Бойко відпочиває й від офіційно-ділових луків

Просто собі звичайний турист...

Для в'їзду до Хорватії нардеп мусив здати тест на COVID-19 або замоізолюватися на 14 днів

Нагадаємо, в лютому одна з доньок нардепа, головна редакторка модного видання "L'Officiel Україна" Уляна Бойко розсекретила свою вагітність. Але чи вже з'явився на світ онук чи онучка політика, наразі невідомо.

Фото з Facebook Віталія Глаголи