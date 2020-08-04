Бойко вигуляв туристичний кежуел-лук на відпочинку в Хорватії
4 серпня 2020, 13:19
Нардеп "Опозиційної платформи - За Життя" Юрій Бойко, обираючи з-поміж небагатьох країн, які під час пандемії коронавірусу пускають до себе українських туристів, надав перевагу Хорватії.
Причому 61-річного політика, схоже, цікавить не лежання на пляжі, а більш активне дозвілля. Бойка сфотографували під час прогулянки містом Грожнян.
Фото опублікував у Facebook журналіст Віталій Глагола.
Нагадаємо, в лютому одна з доньок нардепа, головна редакторка модного видання "L'Officiel Україна" Уляна Бойко розсекретила свою вагітність. Але чи вже з'явився на світ онук чи онучка політика, наразі невідомо.
Фото з Facebook Віталія Глаголи
Приєднуйтесь до дискусії