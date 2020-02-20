Донька Бойка засвітила вагітний живіт на модному показі. ФОТО

Головна редакторка модного видання "L’Officiel Україна" Уляна Бойко зовсім скоро стане мамою вперше.

30-річна донька депутата Юрія Бойка народить первістка своєму чоловіку – Михайлу Бондаренку, який є членом наглядової ради групи компаній "ЛІГА".

19-го лютого у комплексі Intergal City відбувся модний показ колекції дизайнерки Наталії Феднер, на якому і була присутня Уляна. Її круглий животик у чорній обтислій сукні неможливо було не помітити.

Уляна вже не приховує вагітність фото ден бобров

Бойко з дизайнеркою Наталією Феднер, в одязі від якої ходять Дженніфер Лопес, Кім Кардашян та інші голлівудські зірки

У своєму Instagram Уляна не викладала фото з животиком

А це Уляна та її чоловік Михайло (крайній ліворуч) з родиною: батьками Мариною та Сергієм Бондаренком, з братом Дмитром та його дружиною Ольгою. Усі вони, як відомо, працюють у групі компаній "ЛІГА" фото з facebook

Фото Дена Боброва, надані пресслужбою