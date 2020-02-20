Донька Бойка засвітила вагітний живіт на модному показі. ФОТО
Четвер, 20 лютого 2020, 14:00
Головна редакторка модного видання "L’Officiel Україна" Уляна Бойко зовсім скоро стане мамою вперше.
30-річна донька депутата Юрія Бойка народить первістка своєму чоловіку – Михайлу Бондаренку, який є членом наглядової ради групи компаній "ЛІГА".
19-го лютого у комплексі Intergal City відбувся модний показ колекції дизайнерки Наталії Феднер, на якому і була присутня Уляна. Її круглий животик у чорній обтислій сукні неможливо було не помітити.
Фото Дена Боброва, надані пресслужбою
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