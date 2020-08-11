Горбачова набрала 5 кіло та показала свої "округлості" в купальнику

Дружина продюсера Юрія Нікітіна, співачка Ольга Горбачова продовжує наставляти українських жінок на вірну путь. Раніше вона вже розказувала про оргазм та правильну поведінку зі зрадливими чоловіками, а тепер вирішила підняти тему любові до себе.

Для цього 39-річна Оля знялася в купальнику.

Горбачова попозувала в купальнику на лоні природи Фото з instagram горбачової

"Під час карантину, позбавляючись усього старого, я позбулася й ваг? Зручно, так? Мені здалося, що нові та сучасні з'являться тепер значно швидше. З'явилися вони лише через 5 місяців, і разом із ними плюс 5 кілограмів...", - зізналася жінка.

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"У інший час я почала би бігати, прагнути до своєї ідеальної ваги та менше їсти вже при плюс 3 кг. Але, на свій подив, я раптом виявила, що нікуди не хочу бігти та себе виправляти, що мені мої округлості дуже подобаються!", - поділилася вона.

А це та наступні фото вона постила наприкінці липня

Горбачова та її "округлості"

За карантин співачка наїла 5 кіло

Як підсумувала Горбачова, так вона "діагностувала" в собі нові якості: любов до себе та повне прийняття.

Нагадаємо, в артистки від Нікітіна є двоє доньок.

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