Кошелєва зворушливо привітала Макар’яна: Ти – мій захист і найкращий друг

Колишня депутатка від "Радикальної партії" Альона Кошелєва привітала у мережі свого чоловіка – заступника міністра Резнікова, Давида Макар’яна з 36-річчям.

На сторінках у Facebook та Instagram Кошелєва виклала кілька фото з коханим та дочкою і присвятила йому зворушливі слова.

"Мій коханий чоловік, моя половина, з днем ​​народження! Ми йдемо з тобою в одну ногу, дивимося в одному напрямку, мріємо про одне й те саме. Будуємо міцну сім'ю, як самі того хочемо. З кожним роком я люблю, захоплююся і ціную тебе все більше. Ти - мій приклад, мій захист, підтримка, мій найкращий друг і найкращий тато для наших діток", - написала Альона.

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"Я захоплююся твоїм благородством, мудрістю, комунікабельністю, твоїм прямим і впевненим підходом до життя. Мені є чому у тебе вчитися. Поруч із тобою я почуваюся коханою і щасливою", - зауважила ексдепутатка.

"Я бажаю тобі втілення всіх твоїх мрій і бажань, досягнень всіх твоїх грандіозних планів з легкістю, з удачею, зустрічаючи на шляху тільки таких справжніх і чесних людей як ти! Я завжди поруч, твоя підтримка, турбота і любов", - підсумувала Кошелєва.

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