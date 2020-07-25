Віцепрем’єр Резніков і телеведуча Зорій одружилися на кордоні з Кримом

25 липня 2020, 18:07

54-річний міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков одружився з телеведучою Юлією Зорій.

25-го липня молодята офіційно зареєстрували шлюбу на кордоні Херсонської області з Кримом.

"Шлюб ми реєстрували в Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску Каланчак на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю. Там ми вирішили провести найважливішу для нас подію, щоби показати, що будь-який українець може зробити те ж саме. Ми хотіли все перевірити на собі і цим бути корисними для інших. Це дійсно зручно, доступно і головне - безпечно", - цитує Резінкова "ICTV".

 
Гостей на церемонії майже не було
фото соні кошкіної з facebook

 

Дату розпису Юлія та Олексій переносили через карантинні обмеження. Церемонія мала відбутися ще на початку червня.

"Безпека для нас на першому місці. Карантин не вплинув на наші стосунки, навпаки, зміцнив їх ще більше. Ми багато чого зрозуміли разом, переосмислили, переоцінили. І те, що дата розпису змістилася, нас не засмутило, тому що це звичайна формальність", - розповіла Юлія.

 
Для Олексія цей шлюб другий

На розписі були присутні тільки свідки, брат Олексія, сестра Юлії, журналісти Павло Казарін і Соня Кошкіна та подружка нареченої, телеведуча Тала Калатай.

 
Журналістка Соня Кошкіна дружить із Резніковим, тому навіть пошкоджена нога не зупинила її перед візитом на Каланчак
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мои.... Мои любимые, мои родные, мои хорошие.... Эмоции зашкаливают, сердце разрывается от радости!!! Ваша семья - результат моего упрямства 😅😅😅 Не зря я, Малу свою заставила в приказном порядке мыть голову и идти на вечеринку в честь Евровидения, где и познакомила её с моим любимым другом Лешей!!!! И теперь я и со стороны жениха и со стороны невесты!!!! Солнышки, вы пример любви, пример поступков, пример силы и пример счастья!!! Нет слов, чтоб описать , все, что чувствую сейчас! Живите и радуйтесь много-много лет!!! А мы всегда рядом!!! Люблю до луны и обратно ❤❤❤ Опять рыдаю😅

Публикация от Tala Kalatay (@talakalatay) 25 Июл 2020 в 6:15 PDT

Святкування весілля молодята вирішили перенести на невизначений термін.

Нагадаємо, заручини Резнікова та Зорій відбулися у Стамбулі восени минулого року.

Фото Соні Кошкіної та "ICTV"


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів