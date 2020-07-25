Віцепрем’єр Резніков і телеведуча Зорій одружилися на кордоні з Кримом

54-річний міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков одружився з телеведучою Юлією Зорій.

25-го липня молодята офіційно зареєстрували шлюбу на кордоні Херсонської області з Кримом.

"Шлюб ми реєстрували в Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску Каланчак на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю. Там ми вирішили провести найважливішу для нас подію, щоби показати, що будь-який українець може зробити те ж саме. Ми хотіли все перевірити на собі і цим бути корисними для інших. Це дійсно зручно, доступно і головне - безпечно", - цитує Резінкова "ICTV".

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Дату розпису Юлія та Олексій переносили через карантинні обмеження. Церемонія мала відбутися ще на початку червня.

"Безпека для нас на першому місці. Карантин не вплинув на наші стосунки, навпаки, зміцнив їх ще більше. Ми багато чого зрозуміли разом, переосмислили, переоцінили. І те, що дата розпису змістилася, нас не засмутило, тому що це звичайна формальність", - розповіла Юлія.

Для Олексія цей шлюб другий

На розписі були присутні тільки свідки, брат Олексія, сестра Юлії і двоє зіркових гостей.

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Святкування весілля молодята вирішили перенести на невизначений термін.

Нагадаємо, заручини Резнікова та Зорій відбулися у Стамбулі восени минулого року.

Фото Соні Кошкіної та "ICTV"