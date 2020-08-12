"Кричала криком": Камалія отримала серйозний опік під час косметичної процедури

Співачка Камалія розказала про прикру та болісну пригоду, яка колись сталася з нею якраз перед днем народження. Ніщо не віщувало біди: зірка просто хотіла позбутися волосся на ногах у домашніх умовах.

Цією історією Камалія поділилася з "Зірковим шляхом".

"Купила крем для депіляції, намазала ноги. І через 5 хвилин я кричала криком, у мене просто там опік десь другого ступеня, хімічний опік, ще й алергія то того ж", - розповіла артистка.

Камалія отримала опік фото з instagram камалії

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Опіки іменинниці довелося тоді ховати під шкіряними брюками.

На думку лікаря-дерматовенеролога, який прокоментував цей інцидент для програми, Камалія стала жертвою негативного впливу лугів на шкіру.

Нагадаємо, Камалія полюбляє СПА-процедури, робить антицелюлітні масажі та голковколювання, а іноді купається в шампанському.