"Кричала криком": Камалія отримала серйозний опік під час косметичної процедури
Співачка Камалія розказала про прикру та болісну пригоду, яка колись сталася з нею якраз перед днем народження. Ніщо не віщувало біди: зірка просто хотіла позбутися волосся на ногах у домашніх умовах.
Цією історією Камалія поділилася з "Зірковим шляхом".
"Купила крем для депіляції, намазала ноги. І через 5 хвилин я кричала криком, у мене просто там опік десь другого ступеня, хімічний опік, ще й алергія то того ж", - розповіла артистка.
Опіки іменинниці довелося тоді ховати під шкіряними брюками.
На думку лікаря-дерматовенеролога, який прокоментував цей інцидент для програми, Камалія стала жертвою негативного впливу лугів на шкіру.
Нагадаємо, Камалія полюбляє СПА-процедури, робить антицелюлітні масажі та голковколювання, а іноді купається в шампанському.