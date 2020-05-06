Камалія у леопарді повчила дочок садити город. ФОТО
6 травня 2020, 08:57
Співачка Камалія вигадала цікаве і корисне заняття для 6-річних дочок Арабелли і Мірабелли.
Разом з дівчатками та іншими членами сім’ї артистка посадила у себе на ділянці город.
"Залучаю своїх дівчат до аграрних робіт, засадили город, скоро виросте смачний, екологічно здоровий урожай", - зауважила Камалія та показала кілька фото процесу.
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