Камалія у леопарді повчила дочок садити город. ФОТО

Співачка Камалія вигадала цікаве і корисне заняття для 6-річних дочок Арабелли і Мірабелли.

Разом з дівчатками та іншими членами сім’ї артистка посадила у себе на ділянці город.

"Залучаю своїх дівчат до аграрних робіт, засадили город, скоро виросте смачний, екологічно здоровий урожай", - зауважила Камалія та показала кілька фото процесу.

Чомусь у масці була лише Камалія

Схоже, дівчатам подобається копирсатися у землі

У Камалії з дочками було кілька помічників

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