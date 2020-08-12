"Пацани, гальмуйте двіж": Макс Корж розізлив мережу зверненням до білорусів
Білоруський співак Макс Корж вирішив звернутися до своїх співвітчизників, які протестують проти фальсифікацій на президентських виборах та визнання переможцем Олександра Лукашенка.
У своєму Instagram артист написав пост, у якому закликав припинити протести, бо вважає, що вони призведуть лише до збільшення трупів, а перемогу зараз отримати нереально.
Однак підписники Макса сприйняли його слова вороже. У коментарях його сварять за таку позицію.
"Пацани. На сьогодні Ви перемогли. Гальмуйте СЬОГОДНІ двіж. (Я говорю тільки про сьогоднішній день). Ви показали, що можете дати відсіч. Навели шуму на весь світ. Жорстких відеоматеріалів вистачить на місяць вперед, щоб не згаснути. Ця тема (прямі зіткнення) сьогодні не спрацює в плюс. Ту "перемогу зо дня на день", про яку вам пишуть у телеграмі, на даний момент прямими зіткненнями об'єктивно одержати нереально", - пише Корж.
"Я це бачу на власні очі, перебуваючи в Мінську ці 2 ночі. Сьогодні будуть тільки трупи. Силовики таким способом на сторону людей не переходять. Зараз в їхніх очах ви як раз ті, проти яких їх натаскували роками. До них не звертаюся, бо це марно", - заявив Макс.
"Боротися необхідно. Потрібно йти до кінця. Вимагайте від своїх лідерів інших рішень. Бережіть себе, не лізьте безпосередньо. Не забувайте, чиї ви правнуки. Передавайте всім", - закликав співак.
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Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперёд чтобы не потухнуть. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту « победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске эти 2 ночи. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь потому что это бесполезно. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем.
"Ми не заради відосиків виходимо на вулиці і не заради дешевого хайпа. Ми не провокуємо насильство - насильство провокує нас. У нас немає лідерів, ми вільні від продюсування. Ти образив безліч білорусів цим постом. Де твоє тепло, Макс? Краще б ти сидів і далі відмовчувався, побоюючись за долю своїх концертів", - написав один із підписників, дружина якого разом із медиками надає допомогу постраждалим у протестах.
"Стадіони збирати він любіть, може, практикує, а людей підтримати і вийти з ними на мітинг не вистачає мужності?", - також пишуть коментатори.
Але дехто з фоловерів артиста все ж таки зрозумів його слова саме як заклик не ризикувати життям заради примарної перемоги.
"Я думаю, що Макс переживає за своїх хлопців, може, не ті слова вибрав спочатку, але суть зрозуміла: будьте обережні і не йдіть напролом, проти зброї ми безсилі. Але відстояти своє право - важливо", - зауважив один із підписників Коржа.
Тут варто нагадати, що лідер "Ляписа 98" Сергій Міхалок, який написав легендарний гімн Революції гідності "Воины света", досі нічого так і не сказав з приводу останніх подій у рідній Білорусі. Він нині гастролює Україною, і сьогодні, 12-го серпня, має концерт в Одесі.
Єдине, що Міхалок запостив у своєму Instagram, це відео пісні "Родны край".
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Зате блогерка Поліна Логунова, яка давно живе в Києві, дуже переживає за рідних білорусів. У своєму Instagram вона пояснила, чому її співвітчизники проти Лукашенка.
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ПОЧЕМУ БЕЛАРУСЫ ПРОТИВ?! Невероятно, но многие не понимают, что нас не устраивает в таком «хозяине»?! Вы знаете, так много, что в текст не вместится... 1. Боролся народ с узурпацией много лет, но не так массово, сажали и увозили навсегда все эти годы, вот только сейчас, поколение (не бабушек, которые смотрят только «благополучное Бел ТБ») узревших и осознавших выросло. Прямо физически выросло. 2. Иметь бизнес в РБ это так же опасно как в 90-е, потому что могут прийти и забрать кусок без объяснения причины, потом ещё раз и ещё и ещё, а ты работай. 3. Если вы мастер маникюра без чемодана документов, а работаете на дому ( как это везде встречается в Украине и России), вас найдут в соц сети и «проверят». 4. Вас запакуют, потому что вам что-то не нравится, сломают что-то, вот пример «На маму силой накинули наручники и босую вывели из подъезда...зимой», потому что парень напивал песню, которая «не понравилась». А вот вы работник банка «В Беларуськалии, шахтеры сами покупают инструменты, детали, вспомогательный материал, что бы выжить.», «Работаю экономистом 1 категории по работе с юридическими лицами. Зарплата 500 руб.» - а это 200$, а это потолок, а квадратный метр в столице и 1,500$ и 2.000$, цены на продукты не ниже Московских или Киевских. 5. Работаете в школе? Вам приходят указания «с выше» - указания такие, что легче жить на воде, а не за 100$ в месяц(!) терпеть издевательства. 6. Чистые и ровне дороги - но с такими условиями жизни людям остаётся спать на асфальте и завтракать бордюром. 7. Ты классный специалист? Супер, вот плуг, вот поле, работай, 100$ зп, ток заплати налоги и «благотворительные взносы» государству, оно же тебя кормит и заботится. 8. Гончар Красовский Захаренко - так обращаются с тем, у кого, как вы любите мне писать «другая точка зрения». 9. Конституция! Она написана так, чтобы было удобно «вождю», у людей нет прав ни на что, только право платить налоги, даже если не из чего. 10. Кредиты - таких вы не видели в глаза. 11. Специалисты выезжают из страны, потому что не могут зарабатывать, нет роста, отжимается бизнес и ты всегда ДОЛЖЕН. 12. Ходи тихо, не хлопай в ладоши, ничего не говори, никому не жалуйся, никто не поможет, я у вас один.