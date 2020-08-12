"Пацани, гальмуйте двіж": Макс Корж розізлив мережу зверненням до білорусів

Білоруський співак Макс Корж вирішив звернутися до своїх співвітчизників, які протестують проти фальсифікацій на президентських виборах та визнання переможцем Олександра Лукашенка.

У своєму Instagram артист написав пост, у якому закликав припинити протести, бо вважає, що вони призведуть лише до збільшення трупів, а перемогу зараз отримати нереально.

Однак підписники Макса сприйняли його слова вороже. У коментарях його сварять за таку позицію.

"Пацани. На сьогодні Ви перемогли. Гальмуйте СЬОГОДНІ двіж. (Я говорю тільки про сьогоднішній день). Ви показали, що можете дати відсіч. Навели шуму на весь світ. Жорстких відеоматеріалів вистачить на місяць вперед, щоб не згаснути. Ця тема (прямі зіткнення) сьогодні не спрацює в плюс. Ту "перемогу зо дня на день", про яку вам пишуть у телеграмі, на даний момент прямими зіткненнями об'єктивно одержати нереально", - пише Корж.

Слова Коржа сприйняли неоднозначно

"Я це бачу на власні очі, перебуваючи в Мінську ці 2 ночі. Сьогодні будуть тільки трупи. Силовики таким способом на сторону людей не переходять. Зараз в їхніх очах ви як раз ті, проти яких їх натаскували роками. До них не звертаюся, бо це марно", - заявив Макс.

"Боротися необхідно. Потрібно йти до кінця. Вимагайте від своїх лідерів інших рішень. Бережіть себе, не лізьте безпосередньо. Не забувайте, чиї ви правнуки. Передавайте всім", - закликав співак.

"Ми не заради відосиків виходимо на вулиці і не заради дешевого хайпа. Ми не провокуємо насильство - насильство провокує нас. У нас немає лідерів, ми вільні від продюсування. Ти образив безліч білорусів цим постом. Де твоє тепло, Макс? Краще б ти сидів і далі відмовчувався, побоюючись за долю своїх концертів", - написав один із підписників, дружина якого разом із медиками надає допомогу постраждалим у протестах.

"Стадіони збирати він любіть, може, практикує, а людей підтримати і вийти з ними на мітинг не вистачає мужності?", - також пишуть коментатори.

Але дехто з фоловерів артиста все ж таки зрозумів його слова саме як заклик не ризикувати життям заради примарної перемоги.

"Я думаю, що Макс переживає за своїх хлопців, може, не ті слова вибрав спочатку, але суть зрозуміла: будьте обережні і не йдіть напролом, проти зброї ми безсилі. Але відстояти своє право - важливо", - зауважив один із підписників Коржа.

Тут варто нагадати, що лідер "Ляписа 98" Сергій Міхалок, який написав легендарний гімн Революції гідності "Воины света", досі нічого так і не сказав з приводу останніх подій у рідній Білорусі. Він нині гастролює Україною, і сьогодні, 12-го серпня, має концерт в Одесі.

Єдине, що Міхалок запостив у своєму Instagram, це відео пісні "Родны край".

Зате блогерка Поліна Логунова, яка давно живе в Києві, дуже переживає за рідних білорусів. У своєму Instagram вона пояснила, чому її співвітчизники проти Лукашенка.