"Воїни Світла поборють всіх Дартів Вейдерів": Міхалок на концерті в Одесі згадав про братів-білорусів
Від фронтмена білоруських гуртів Brutto та "Ляпис 98" Сергія Міхалка, відомого своїми революційними піснями, чекали висловлень із самого початку протестів у Білорусі.
Але музикант досі так ніяких заяв і не зробив. Лише коротко згадав про братів-білорусів на початку свого концерту в Одесі 12-го серпня.
Міхалка цитує "Думская".
"Я знаю, що всі наші брати-білоруси - Воїни Світла поборють всіх Дартів Вейдерів, але я тут не для того, щоби геополітичну ху*ню розповідати, а для того, щоб співати вам ох*єнні пісні", - заявив музикант.
А потім перед піснею "Воины света" Сергій прочитав вірш про те, що у нього зараз відбувається всередині. Відео цього Сергій виклав у своєму Instagram.
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Одесса. Ибица. Или как все было на самом деле. Слава Украине! Жыве Беларусь! #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #одесса #воинысвета
Нагадаємо, інший білоруський музикант, Макс Корж, навпаки висловився стосовно протестів своїх співвітчизників, але його слова зрозуміли неоднозначно.