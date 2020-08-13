"Воїни Світла поборють всіх Дартів Вейдерів": Міхалок на концерті в Одесі згадав про братів-білорусів

Від фронтмена білоруських гуртів Brutto та "Ляпис 98" Сергія Міхалка, відомого своїми революційними піснями, чекали висловлень із самого початку протестів у Білорусі.

Але музикант досі так ніяких заяв і не зробив. Лише коротко згадав про братів-білорусів на початку свого концерту в Одесі 12-го серпня.

Міхалка цитує "Думская".

"Я знаю, що всі наші брати-білоруси - Воїни Світла поборють всіх Дартів Вейдерів, але я тут не для того, щоби геополітичну ху*ню розповідати, а для того, щоб співати вам ох*єнні пісні", - заявив музикант.

А потім перед піснею "Воины света" Сергій прочитав вірш про те, що у нього зараз відбувається всередині. Відео цього Сергій виклав у своєму Instagram.

Нагадаємо, інший білоруський музикант, Макс Корж, навпаки висловився стосовно протестів своїх співвітчизників, але його слова зрозуміли неоднозначно.