Маша Фокіна вперше показала себе вагітною. ФОТО

Четвер, 6 серпня 2020, 13:06

Колишня співачка Маша Фокіна, яка є онукою першого прем’єра незалежної України Вітольда Фокіна, нарешті показала себе вагітною. 

Фото дівчина запостила у мережу 6-го серпня. От тільки дещо пізніше вона уточнила, що її синові Габріелю вже півтора року. Тобто це фото старе. 

Судячи зо всього, малюк - громадянин Америки, де Маша жила кілька останніх років зі своїм чоловіком Геннадієм

 
Фокіна нарешті розказала, що має сина 

Як відомо, Маша повернулася до України якраз напередодні карантину. 

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Любимый дедуля, какое счастье, что ты рядом♥️

Публикация от 𝓜𝓪𝓼𝓱𝓪 𝓕𝓸𝓴𝓲𝓷𝓪 (@mashafokina) 17 Июл 2020 в 2:09 PDT

 
Маша рідко виставляє фото з чоловіком, а про дитину взагалі мовчала 

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