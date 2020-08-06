Маша Фокіна вперше показала себе вагітною. ФОТО
Четвер, 6 серпня 2020, 13:06
Колишня співачка Маша Фокіна, яка є онукою першого прем’єра незалежної України Вітольда Фокіна, нарешті показала себе вагітною.
Фото дівчина запостила у мережу 6-го серпня. От тільки дещо пізніше вона уточнила, що її синові Габріелю вже півтора року. Тобто це фото старе.
Судячи зо всього, малюк - громадянин Америки, де Маша жила кілька останніх років зі своїм чоловіком Геннадієм.
Як відомо, Маша повернулася до України якраз напередодні карантину.
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HaPpy wife, happy life 🤪 P.S.Давно не выставляла совместные фото)) Считаю, что личная жизнь..Она личная;)
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