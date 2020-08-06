Маша Фокіна вперше показала себе вагітною. ФОТО

Колишня співачка Маша Фокіна, яка є онукою першого прем’єра незалежної України Вітольда Фокіна, нарешті показала себе вагітною.

Фото дівчина запостила у мережу 6-го серпня. От тільки дещо пізніше вона уточнила, що її синові Габріелю вже півтора року. Тобто це фото старе.

Судячи зо всього, малюк - громадянин Америки, де Маша жила кілька останніх років зі своїм чоловіком Геннадієм.

Фокіна нарешті розказала, що має сина

Як відомо, Маша повернулася до України якраз напередодні карантину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Любимый дедуля, какое счастье, что ты рядом♥️ Публикация от 𝓜𝓪𝓼𝓱𝓪 𝓕𝓸𝓴𝓲𝓷𝓪 (@mashafokina) 17 Июл 2020 в 2:09 PDT