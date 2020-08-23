"Коронавірус - не жарти, він поряд": Фреймут підтвердила, що захворіла на COVID-19

Телеведуча Оля Фреймут підтвердила інформацію про те, що захворіла на коронавірус.

Про свій стан вона написала в Instagram та закликала не ігнорувати рекомендації лікарів.

"Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на Covid-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проекти та роботу наразі зупинила", - зазначила Оля.

Про стан своїх близьких Оля не повідомила

"Друзі, звертаюсь до вас з проханням - не ігноруйте рекомендації МОЗ, носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус - це не жарти, він поряд", - наголосила Фреймут.

Нагадаємо, буквально кілька днів тому Фреймут відвела до школи менших сина і доньку і була там без маски.