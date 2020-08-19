"Думали, будуть сльози": Фреймут уперше відвела 3-річну доньку до найдорожчої школи Києва

Телеведуча Ольга Фреймут тепер має в хаті трьох школяриків. Молодша донька зірки та гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотка Євдокія вперше вирушила на навчання.

Дівчинці три роки, а саме в такому віці діти починають вчитися в Печерській міжнародній школі, яку обрала для нащадків Оля.

Як пояснила телеведуча в Insta-сторі, навчальний рік у Pechersk School International починається не 1-го вересня, а раніше.

Фреймут із молодшими дітьми, Євдокією та Валерієм фото з instagram фреймут

"Перший день школи. Євдокія вперше пішла з братом та сестрою! Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала", - похвалилася Фреймут.

3-річна донька зірки вперше пішла до школи

Як торік писало "Новое время", цей навчальний заклад очолює рейтинг найдорожчих приватних шкіл столиці. Рік навчання однієї дитини обходиться батькам у 24 тисячі доларів.

А це момент, про який зараз, мабуть, мріють усі батьки школярів...

Нагадаємо, перед школою Фреймут встигла оздоровити діточок у Туреччині. Сама ж зірка готується скоро запалювати на паркеті "Танців з зірками".

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