Обурена фейками перша леді показала кота. ФОТО

Перша леді Олена Зеленська обурена кількістю фейкових акаунтів під її ім'ям у деяких соцмережах, де насправді її нема і ніколи не було.

Щоби привернути увагу до цієї проблеми, жінка президента виклала фото свого кота та закликала не вірити фейкам.

Зеленська, зокрема, наголосила, що є лише у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Зеленська розказала, як хворіла коронавірусом.