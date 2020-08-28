Обурена фейками перша леді показала кота. ФОТО
Перша леді Олена Зеленська обурена кількістю фейкових акаунтів під її ім'ям у деяких соцмережах, де насправді її нема і ніколи не було.
Щоби привернути увагу до цієї проблеми, жінка президента виклала фото свого кота та закликала не вірити фейкам.
Зеленська, зокрема, наголосила, що є лише у Facebook та Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Це – мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з'являються фейкові акаунти 😠 ⠀ Останнім часом уже декілька разів натрапляла на нібито «мої» дописи або коментарі в соцмережах і Telegram-каналах. Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману. ⠀ Тому – офіційно про мене в соцмережах. ⠀ У мене є сторінка у Instagram (допис на якій ви власне зараз і читаєте 😉) та в Facebook. Уся інформація «з перших уст» – тут. ⠀ Інших офіційних сторінок у будь-яких соцмережах або Telegram-каналів, як і каналу в YouTube, у мене немає. Якщо щось зміниться – обов'язково повідомлю! ⠀ А всім моїм підписникам у Facebook та Instagram дякую, що ви зі мною ❤️
Нагадаємо, нещодавно Зеленська розказала, як хворіла коронавірусом.