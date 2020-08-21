Зеленська розказала, як хворіла на COVID-19: Нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо

Перша леді Олена Зеленська, яка в червні перехворіла на COVID-19, вирішила поділитися своїм досвідом та розповісти, як протікала в неї ця небезпечна недуга.

Дружина президента написала розлогий допис у Instagram. Олена попередила, що тим, хто вважає її хворобу "дивним піаром", буде нецікаво.

Нагадаємо, на коронавірус перехворіла дружина канадського премєр-міністра Джастіна Трюдо, князь Монако Альбер ІІ та британський принц Чарльз.