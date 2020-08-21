Зеленська розказала, як хворіла на COVID-19: Нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо
Перша леді Олена Зеленська, яка в червні перехворіла на COVID-19, вирішила поділитися своїм досвідом та розповісти, як протікала в неї ця небезпечна недуга.
Дружина президента написала розлогий допис у Instagram. Олена попередила, що тим, хто вважає її хворобу "дивним піаром", буде нецікаво.
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Мій перший допис після довгої паузи. Паузи, пов'язаної із захворюванням на COVID-19. Та про що б він не був, здогадуюся, що є питання, яке цікавить вас найбільше: як це – перенести коронавірусну хворобу? Спробую відповісти. ⠀ Тому, хто досі не вірить, що я хворіла, і вважає мою хворобу дивним піаром… вам, на жаль, буде нецікаво 😉 ⠀ Звістка про хворобу стала для мене повною несподіванкою. Не було жодних симптомів. Просто черговий тест виявився позитивним. Президентові й найближчому колу людей, з якими він перебуває в постійному контакті, роблять цей тест щотижня. Зараз мені та моєму синові це вже не потрібно, тому що ми перехворіли й маємо антитіла до вірусу. Допоки вони в достатній кількості, на думку лікарів, знову захворіти неможливо. Але навіть це не аксіома. Тому що вірус взагалі нетиповий і поки невідомо, як він проявлятиме себе надалі. ⠀ Одразу передбачаю наступне запитання: дитина також хворіла? Так. Коли я була «на піку» хвороби (мала три найнеприємніші дні, коли почувалася справді погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель), ми дізналися, що мій семирічний Кирилл також має позитивний результат тесту. Не можу сказати, що для мене це стало несподіванкою. Авжеж, я розуміла, що хтось із родини теж може заразитися. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури. Відтоді ми були в лікарні разом, удвох нам було веселіше 🙂 ⠀ Чи було мені страшно, коли я дізналася, що захворіла? За себе – ні, більше турбувалася за близьких. І сильно переживала за здоров'я людей, з якими контактувала напередодні. Одразу всіх попередила про свій діагноз і дуже раділа, що ніхто з них не захворів. ⠀ Продовження - в каруселі ➡️➡️➡️
Нагадаємо, на коронавірус перехворіла дружина канадського премєр-міністра Джастіна Трюдо, князь Монако Альбер ІІ та британський принц Чарльз.